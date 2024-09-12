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Hizbullah ve İsrail Arasındaki İlişkilerde Yeni Gelişmeler

Hizbullah, Roş Hanikra'yı hedef aldığını duyurdu; İsrail ise Lübnan'ı bombalamaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 18:02
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 18:02
Hizbullah ve İsrail Arasındaki İlişkilerde Yeni Gelişmeler

Hizbullah ile İsrail Arasındaki Gerilim Artıyor

Lübnan merkezli Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde bulunan Roş Hanikra Yahudi yerleşim birimini ilk kez hedef aldığını duyurdu. Saldırılar, her iki taraf arasında artan gerilimler neticesinde gerçekleşiyor.

Yeni Hedefler ve Misillemeler

Hizbullah'ın yaptığı açıklamada, Roş Hanikra'nın yanı sıra Mtsoufa yerleşim yerinin de füzelerle vurulduğu bildirildi. Saldırıların, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki köylere ve sivil yerleşim alanlarına yönelik saldırılarına bir misilleme olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

İsrail'in Karşılık Verdiği Saldırılar

Hizbullah, Ayn Yakub yerleşim yerinin kuzeyindeki İsrail topçu mevzileri ile Beyad Bileyda ve El-Malikiye bölgelerine roket saldırıları düzenlendiğini bildirdi. Ayrıca, Nahal Gershom Üssü'nde bulunan İsrailli subay ve askerlerin yerleri de kamikaze uçaklarıyla hedef alındı.

İsrail'den Cevap Gecikmedi

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail'in Alema eş-Şaab beldesinin çevresini ve Nakura bölgesini ağır toplarla vurduğunu aktardı. Bunun yanı sıra, İsrail İHA'larının Marun er-Ras Parkı'nın çevresini füzelerle bombaladığı, savaş uçaklarının ise Bint Cubeyl ilçesindeki Marun er-Ras beldesine hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

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