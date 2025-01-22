Hizmet-İş Sendikası Ürgüp Belediyesini Protesto Etti

Hizmet-İş Sendikası Ürgüp Belediyesi'nde Eylem Düzenledi

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (HAK-İŞ) bağlı Hizmet-İş Sendikası üyeleri, Nevşehir'in Ürgüp Belediyesi'nde işten çıkarılan bazı çalışanlar ve sendikadan istifa etmeye zorlandıkları yönündeki iddialarla protesto düzenledi.

Belediye önünde buluşan sendika üyeleri, ellerindeki "Direne direne kazanacağız" ve "Alın teri dökene zulmetmeyin" yazılı afişlerle kendilerini ifade etti.

Emekçilerin Yanındayız

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, burada yaptığı konuşmada, emekçi arkadaşlarının haklarının savunulmasında kararlı olduklarını belirtti. Çelik, bazı belediye meclis üyelerinin işçilere sendikalarından istifa etmeleri konusunda baskı yaptığını öne sürdü.

İşten çıkarılanların isimlerini sıralayan Çelik, "İşçilerin emeğiyle oynanmasını ve sendikal baskı yapılmasını asla kabul etmeyeceğiz" diyerek, Songül Gazel isimli sendika üyesinin kanser tedavisi görmesine karşın iş akdinin feshedildiğini savundu.

Halkı Duyarlılığa Çağırdı

Çelik, "Ürgüp halkına, annelere ve kadınlara sesleniyorum; kanser tedavisi gören Songül Gazel’e ve diğer emekçilere sahip çıkın" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul ile iletişim kurmalarına rağmen anlaşmazlık yaşadıklarını vurguladı.

Basın açıklaması, Çelik’in konuşmasının ardından İngilizce, Almanca ve Arapça olarak da yapıldı.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (HAK-İŞ) bağlı Hizmet-İş Sendikası üyeleri, Nevşehir'in Ürgüp Belediyesinde bazı üyelerinin işten çıkarıldığı ve sendikadan istifaya zorlandıkları iddiasıyla protesto düzenledi. Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, açıklama yaptı.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (HAK-İŞ) bağlı Hizmet-İş Sendikası üyeleri, Nevşehir'in Ürgüp Belediyesinde bazı üyelerinin işten çıkarıldığı ve sendikadan istifaya zorlandıkları iddiasıyla protesto düzenledi. Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, açıklama yaptı.