Hobi Olarak Başladı, Mesleğe Dönüştü: Emin Sinan Pınarcı'nın Taşlarla İlgisi

Hobi Olarak Başladı, Mesleğe Dönüştü

Yozgat'ta yaşayan Emin Sinan Pınarcı, doğadan topladığı çeşitli taşlarla yaptığı anahtarlık, kolye, bileklik ve küpeleri satarak ailesinin geçimini sağlıyor. 39 yaşındaki Pınarcı, hobi olarak başladı ve ilgi görmesi üzerine bu hobisini mesleğe dönüştürdü.

Taşlarla Yeni Bir Hayat

Pınarcı, kentte uzun süre market işlettikten sonra, 4 yıl önce iş yerinin kapanmasının ardından doğadan topladığı ametist, akik, jasper ve kalsedon gibi renkli taşları işleyerek seyyar tezgahında ürünler yapmaya başladı. Ürettiği takı ve süs eşyalarının ilgi görmesi üzerine bu alanda bir iş kurmaya karar verdi.

İlk olarak evinin önünde yaptığı satışlardan yararlanarak, daha sonra Şehit Korgeneral Osman Erbaş Meydanı'nda, girişimci Haydar Demirer'e ait yöresel ürünler üretilen iş yerinde tezgah açtı.

Doğal Taşların Gücü

Pınarcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada işlediği taşları tasarlayıp müşterilerin beğenisine sunduğunu belirtti. Yozgat'ta doğada gezerken bulduğu taşların dikkatini çektiğini söyleyen Pınarcı, "Bu yarı değerli taşları zaman içerisinde araştırıp öğrendim. Dere ve gölet kenarlarında, ilçelerde bulduğum taşlar hobimdi ama şimdi mesleğim oldu. Elimden geldiği kadar taşları işleyip tasarlıyorum ve müşterilerin hizmetine sunuyorum," dedi.

Pınarcı, agat, ametist, akik, jasper ve opal gibi taşları işleyerek anahtarlık, kolye, bileklik ve küpe ürettiğini ifade etti. Ayrıca, "Son günlerde bu takılara ilgi fazla. Bunlar tamamen doğal ve natürel ürünler. Bu taşların faydasına inanan ve görselini beğenen insanlar da var," diye ekledi.

Yozgat'ta iş yerini kapattıktan sonra hobi olarak topladığı taşları işleyerek takı tasarlayan 39 yaşındaki Emin Sinan Pınarcı, ürettiği ürünlerin ilgi görmesi üzerine hobisini mesleğe dönüştürdü.

Yozgat'ta iş yerini kapattıktan sonra hobi olarak topladığı taşları işleyerek takı tasarlayan 39 yaşındaki Emin Sinan Pınarcı, ürettiği ürünlerin ilgi görmesi üzerine hobisini mesleğe dönüştürdü.