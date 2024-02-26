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Hocalı Katliama anısına soykırım anıtı yapılacak: Hocalı Soykırımı Anıtı'nın temelleri atıldı

Hocalı’da, Ermenilerin 1992’de öldürdüğü sivilleri anmak için "Hocalı Soykırımı Anıtı" yapılacak. Anıtın temel atma töreni gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 26.02.2024 17:19
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 17:19
Hocalı Katliama anısına soykırım anıtı yapılacak: Hocalı Soykırımı Anıtı'nın temelleri atıldı

Hocalı’da temel atma töreni gerçekleşti. Törene Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Hocalı halkı katıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, törende Aliyev’in Hocalı şehitlerini Hocalı’da ilk defa anmakta olduklarını söylediğini duyurdu.

Hocalı halkı 32 yıl aradan sonra vatan topraklarına döndü. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Hocalı soykırımı, halkımızın hafızasından asla silinmeyecektir. Azerbaycan halkı bu kanlı cinayeti hiçbir zaman unutmayacaktır." dedi.

Aliyev, Hocalı’da gerçekleşen katliam için adalet istediklerini ancak büyük devletlerin ilgisiz kaldığını belirtti. "Bizim çabalarımızla 18 ülke bu kanlı faciayı 'soykırım' olarak tanıdı. Fakat bu ülkelerin arasında büyük devletlerin adı yok. Ulusların, kuruluşların çoğu da bu faciaya kayıtsız kaldı." dedi.

HOCALI'DA NELER YAŞANDI?

Ermeniler, Sovyetler Birliği çöktükten sonra Azerbaycan topraklarını istila etmek ve saldırmak için harekete geçti. 1991 yılının sonlarında, bölgedeki tek havaalanının bulunduğu ve stratejik bir konuma sahip olan Hocalı kasabasını kuşattılar. Ermeniler, 25 Şubat 1992’de saldırılarını arttırdılar ve o dönemde Hankendi’de konuşlanmış olan Sovyet Rus ordusunun 366. motorize alayının desteğiyle Hocalı’ya gece üç yönden baskın düzenlediler.

Ermeniler, Azerbaycan topraklarını gasp etmek ve saldırmakla kalmadı, aynı zamanda sivillere toplu halde zulüm ederek ve esirlerine vahşice işkence ederek 20. yüzyılın en büyük katliamlarından birini gerçekleştirdi. O zamanlar çekilmiş olan görüntü ve fotoğraflar, katliamın dehşetini gözler önüne seriyor. Önceden 7 bin kişinin ikamet ettiği Hocalı’da korumasız kalan 106’sı kadın, 70’i yaşlı, 63’ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı can verdi. Katliamdan 487 kişi ağır yaralarla sağ çıktı, Ermeni güçleri 1275 kişiyi rehin aldı, bunların 150’sinin akıbeti hala bilinmiyor.


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