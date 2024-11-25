Hochstein'dan İsrail'e Uyarı: Arabuluculuk Sona Erebilir

Hochstein, Ateşkes Teklifine Olumsuz Yanıt Olursa Çekileceğini Açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'ın, İsrail'e Lübnan'da gerçekleşen ateşkes önerisine olumlu yanıt verilmemesi halinde arabuluculuğu bırakacağı iddia ediliyor.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonunun aktardığına göre, Hochstein, dün İsrail'in Washington Büyükelçisi Michael Herzog'a yaptığı açıklamada, önümüzdeki birkaç gün içerisinde anlaşma sağlanmaması durumunda arabuluculuktan çekileceğini ifade etti.

Kanal 13'e konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, görüşmelerin zora girdiğini vurguladı. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisi de Hochstein'ın uyarısının alındığını, ancak bunun resmi bir ABD pozisyonu mu yoksa üzerlerinde baskı kurmak için mi yapıldığına yönelik kesin bilgi olmadığını belirtti.

Başbakan Netanyahu'nun, ateşkes anlaşması teklifine dair istişare toplantısı düzenlediği de kaydedildi. Ayrıca, Beyrut merkezli LBCI TV'ye açıklamada bulunan Hochstein, İsrail'in anlaşmayı ilerletmesi için kendisinden yeşil ışık yaktığına yönelik haberlerin doğru olmadığını vurguladı.

Ateşkes müzakereleri çerçevesinde 19-20 Kasım tarihlerinde Lüban'ı ziyaret eden Hochstein, çarşamba günü temaslarda bulunmak üzere İsrail'e geldi. İlgili müzakereler kapsamında Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz ile bir araya gelen Hochstein'dan henüz bir açıklama yapılmış değil.

Biden'ın Danışmanı Hochstein, Beyrut'ta yaptığı daha önceki bir açıklamada, ateşkes müzakerelerinde olumlu bir ilerleme kaydedildiğini belirtmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.