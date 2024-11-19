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Hochstein: Lübnan'da Ateşkes İçin Ciddi Bir Fırsat Var

ABD'li Amos Hochstein, Lübnan'daki ateşkes görüşmelerinde olumlu gelişmeler olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 14:46
Hochstein: Lübnan'da Ateşkes İçin Ciddi Bir Fırsat Var

Ateşkes İçin Umut Verici Gelişmeler

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes çabaları kapsamında düzenlenen görüşmeler için geldiği Lübnan'da önemli açıklamalarda bulundu. Hochstein, Beyrut'taki meclis başkanlığı konutunda Lüban Meclis Başkanı Nebih Berri ile yaptığı görüşmenin ardından, "Ateşkes için ciddi bir şans var. Önümüzdeki günlerde bir çözüme ulaşmayı umuyoruz" dedi.

Berr ile Yapıcı Toplantılar

Basın mensuplarına konuşan Hochstein, Berri ile gerçekleştirdiği toplantının yapıcı geçtiğini dile getirdi. Hochstein, çatışmayı sona erdirmek için gerçek bir fırsatları olduğunu vurguladı. Bununla birlikte, ateşkesin sağlanması için kararın tamamen tarafların elinde olduğunu belirtti.

Başbakan ile Görüşecek

Basın mensuplarının sorularını yanıtlamayan Hochstein, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile bir araya gelmek üzere meclis başkanlığı konutundan ayrıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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