Hokkaido'da 'Sahte Astronot' Dolandırıcılığı: 1 Milyon Yen Kaybı

Hokkaido'da 'Sahte Astronot' Dolandırıcılığı

Olayın Detayları

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido Adası'nda yaşayan 80 yaşındaki bir kadın, kendisini "uzayda mahsur kalan astronot" olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldı.

Sky News'in aktarımına göre, Hokkaido Polisi olayın temmuz ayında sosyal medya üzerinden tanışma sonucu gerçekleştiğini bildirdi.

Polis, sahte astronotun kadına, "uzay gemisinin saldırı altında olduğu" ve "oksijen satın almak için nakit paraya ihtiyaç duyduğu" yönünde beyanlarda bulunduğunu aktardı.

Yaşlı kadın, romantik hisler beslediği düşünülen kişiye oksijen alması için yaklaşık 1 milyon yen (yaklaşık 6 bin 700 dolar) gönderdi.

Hokkaido Polisi, çevrim içi ortamlarda tanışılan ve para talep eden kişilere karşı temkinli olunması uyarısında bulundu.