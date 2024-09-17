DOLAR
34,09 -0,33%
EURO
37,93 -0,08%
ALTIN
2.816,46 0,18%
BITCOIN
2.056.205,23 -4,51%

Hokusai'nin Hayatı ENKA Oditoryumu'nda Sergilendi

Japon ressam Hokusai'nin hayatını konu alan performans, ENKA Oditoryumu'nda sanatseverlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 22:27
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 22:27
Hokusai'nin Hayatı ENKA Oditoryumu'nda Sergilendi

Hokusai'nin Hayatı Sanatseverlerle Buluştu

Japon sanatçı Katsushika Hokusai'yi merkezine alan "Hokusai'nin Hayatı" adlı performans, ENKA Oditoryumu'nda sanatseverlerle bir araya geldi.

260. Yıldönümü İçin Tasarlandı

Bu gösterim, ENKA Sanat tarafından Hokusai'nin doğumunun 260. yılı vesilesiyle hazırlandı ve aynı zamanda Istanbul Fringe Festival 2024 programı kapsamında sahnelendi.

Performansın İçeriği

"Cool Japan Matching Award" ile ödüllendirilen bu performans, Hokusai'nin yaşamındaki çatışmaları, geibu olarak bilinen dans ve dövüş sanatlarının bir karışımıyla sahneye taşıyor. Gösteri süresince Hokusai'nin eserleri büyük bir projeksiyonla izleyiciye yansıtıldı.

Sanatçılar ve Rol Dağılımı

Performansın koreografisi ve sanat yönetimi Katsumi Sakakura tarafından üstlenirken, Hokusai’nin kızı Oie karakterini dansçı Karin Kato, eşi Koto’yu ise opera sanatçısı Yasko Fujii canlandırdı.

Hokusai'nin Yaşamına Dair Derin Bir Çizgi

Performans, Hokusai'nin yaşamındaki önemli anlara, felç geçirmesi ve büyük bir yangın sonrası her şeyini kaybetmesi sonrasında yaratmaya başladığı başyapıtlara odaklanıyor. Hokusai, resme olan tutkusunun derinleştiği bu dönemde, ihmal ettiği eşinin ani ölümünden sonra büyük bir pişmanlık hisseder ve sanatının gerçek anlamını sorgular.

Hayatın Karmaşasında Kayıplar

Bu gösterim, insanların karmaşık yaşamları içinde öne çıkan önemli şeyleri nasıl göz ardı ettiklerini vurguluyor ve Hokusai'nin yaşadığı derin iç hesaplaşmalarla birleşiyor.

İLGİLİ HABERLER

ŞOK 18-24 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Elektrik Süpürgesinden Valiz Çeşitlerine İndirimli Ürünler

9 Ekim’de dev fırsat! Ayda 9.000 TL ödeyebilirim diyen TOKİ’den ev alacak

KPSS 50 Puan Olan Yaşadı! KMÜ'da Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

TCMB'den faiz sinyali! İhtiyaç Kredisi faizleri düşüyor mu?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır’da Narin Güran Cinayetinde Şok İddia: Büyük Amca Aileyi Yönlendirdi
2
Narin Güran Cinayetinde Flaş Gelişme: Narin'in Ölüm Nedeni Belli Oldu! Boğularak Öldürüldü
3
Kocaeli'de Ziynet Eşyası Hırsızlığına İki Tutuklama
4
Gaziantep'te Pompalı Tüfekli Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
5
Lübnan'da Eğitim Schneideri İptal Edildi
6
Mustafa Taviloğlu'nun Sanat Koleksiyonu İstanbul'da Sergileniyor
7
Ürdün Kralı Abdullah’dan Lübnan’a Tıbbi Destek Talimatı

Migros’tan Kırmızı Et Fiyatlarına Büyük İndirim! Dana Kıyma, Antrikot ve Daha Fazlası Ekonomik Fiyatlarla Raflarda

SGK'dan Erken Emeklilik Fırsatı! 2008 Sonrası Girişliler İçin Az Primle Emeklilik Şansı

Ehliyet Yenilememe Cezası Ne Kadar? Son Tarih Yaklaşıyor, Cezalar Artıyor!

ŞOK 18-24 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Elektrik Süpürgesinden Valiz Çeşitlerine İndirimli Ürünler

O Belediye KPSS'siz İşçi Alımı İlanı Yayınlandı: Başvuru Şartları ve Detaylar

18 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

BDDK 2024 KPSS Puanı ile Yüksek Maaşlı 45 Memur Alımı Yapacak! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları

KPSS 50 Puan Olan Yaşadı! KMÜ'da Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Ev sahibi olmak isteyene faizsiz kredi müjdesi! SGK bizzat açıkladı

9 Ekim’de dev fırsat! Ayda 9.000 TL ödeyebilirim diyen TOKİ’den ev alacak

Asgari ücrette beklenmeyen son! Çalışanlar için büyük sürpriz geliyor!

TCMB'den faiz sinyali! İhtiyaç Kredisi faizleri düşüyor mu?