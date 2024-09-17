Hokusai'nin Hayatı ENKA Oditoryumu'nda Sergilendi

Hokusai'nin Hayatı Sanatseverlerle Buluştu

Japon sanatçı Katsushika Hokusai'yi merkezine alan "Hokusai'nin Hayatı" adlı performans, ENKA Oditoryumu'nda sanatseverlerle bir araya geldi.

260. Yıldönümü İçin Tasarlandı

Bu gösterim, ENKA Sanat tarafından Hokusai'nin doğumunun 260. yılı vesilesiyle hazırlandı ve aynı zamanda Istanbul Fringe Festival 2024 programı kapsamında sahnelendi.

Performansın İçeriği

"Cool Japan Matching Award" ile ödüllendirilen bu performans, Hokusai'nin yaşamındaki çatışmaları, geibu olarak bilinen dans ve dövüş sanatlarının bir karışımıyla sahneye taşıyor. Gösteri süresince Hokusai'nin eserleri büyük bir projeksiyonla izleyiciye yansıtıldı.

Sanatçılar ve Rol Dağılımı

Performansın koreografisi ve sanat yönetimi Katsumi Sakakura tarafından üstlenirken, Hokusai’nin kızı Oie karakterini dansçı Karin Kato, eşi Koto’yu ise opera sanatçısı Yasko Fujii canlandırdı.

Hokusai'nin Yaşamına Dair Derin Bir Çizgi

Performans, Hokusai'nin yaşamındaki önemli anlara, felç geçirmesi ve büyük bir yangın sonrası her şeyini kaybetmesi sonrasında yaratmaya başladığı başyapıtlara odaklanıyor. Hokusai, resme olan tutkusunun derinleştiği bu dönemde, ihmal ettiği eşinin ani ölümünden sonra büyük bir pişmanlık hisseder ve sanatının gerçek anlamını sorgular.

Hayatın Karmaşasında Kayıplar

Bu gösterim, insanların karmaşık yaşamları içinde öne çıkan önemli şeyleri nasıl göz ardı ettiklerini vurguluyor ve Hokusai'nin yaşadığı derin iç hesaplaşmalarla birleşiyor.