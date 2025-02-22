Hollanda, ABD Yaptırımlarını Delme Suçlamasıyla Tutuklanan İranlıyı Serbest Bıraktı

İran, ABD yaptırımlarını delmek suçlamasıyla tutuklanan Mehdi Kiyasti'nin Hollanda tarafından serbest bırakıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 23:50
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 23:50
Hollanda, ABD Yaptırımlarını Delme Suçlamasıyla Tutuklanan İranlıyı Serbest Bıraktı

Hollanda, ABD Yaptırımlarını Delme Suçlamasıyla Tutuklanan İranlıyı Serbest Bıraktı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarını delmek suçlamasıyla Hollanda’da tutuklanan Mehdi Kiyasti adlı İran vatandaşının, Hollanda'nın ABD'nin iade talebini reddetmesi üzerine serbest bırakıldığını açıkladı.

İranlı Vatandaş Ülkesine Dönüyor

Garibabadi, yaptığı açıklamada, Kiyasti'nin serbest bırakıldığını ve birkaç saat içinde ülkesine döneceğini belirtti. Bu gelişme, uluslararası ilişkilerdeki gerginlikleri daha da artırabilecek bir durumu gözler önüne seriyor.

Hollanda'nın bu kararı, özellikle ABD ile İran arasındaki ilişkilerin hassasiyetini bir kez daha vurguluyor. İran, ABD'nin yaptırımlarını kabul etmediğini sıkça dile getirirken, bu tür olaylar iki taraf arasındaki gerilimi tırmandırabilir.

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