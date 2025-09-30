Hollanda bandıralı Minervagracht Aden Körfezi'nde saldırıya uğradı

Spliethoff: Gemi hasar gördü, mürettebat tahliye edildi

Hollanda bandıralı Minervagracht adlı yük gemisi, Aden Körfezi'nde uluslararası sularda seyir halindeyken saldırıya uğradı.

Amsterdam merkezli nakliye şirketi Spliethoff'tan yapılan açıklamada, saldırı sonrası geminin ciddi hasar gördüğü ve gemide yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, gemideki 19 kişilik mürettebatın tamamının helikopterle yakındaki gemilere tahliye edildiği ve 2 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Saldırı anında Minervagracht'ın Cibuti'den doğu yönüne doğru seyretmekte olduğu ve gemide herhangi bir yük olmadığı kaydedildi.

Gemi güvenliğinin sağlanması için uluslararası yetkililer ve kuruluşlarla çalışmaların sürdüğü bildirildi. Açıklamada, saldırıyı kimin düzenlediğine ilişkin bilgi verilmedi.

Aden Körfezi, son yıllarda Yemen'deki Husi güçlerinin gemilere yönelik saldırıları nedeniyle riskli bir bölge haline geldi.

