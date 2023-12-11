Hollanda Başbakanı Rutte: Gazze’de insani felaket yaşanıyor

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların 11. gününde devam ettiği bir ortamda, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Berlin’de bir araya geldiler. İki lider, yaptıkları ortak basın toplantısında, bölgedeki insani durumun çok ciddi olduğunu ve Gazze’ye acil olarak su, gıda, yakıt ve tıbbi yardım ulaştırılması gerektiğini belirttiler. Rutte ve Scholz, İsrail’in meşru müdafaa hakkını tanıdıklarını ancak orantılılık ve insancıl savaş hukukuna uyulması gerektiğini de vurguladılar. İki lider, İsrail ve Filistin için kalıcı bir barış ve güvenliğin ancak iki devletli çözümle sağlanabileceğini ifade ettiler.

Rutte: İsrail ve Filistin için iki devletli çözüm şart

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, basın toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların sona ermesi için uluslararası toplumun çabalarını desteklediklerini söyledi. Rutte, “Hollanda, elbette orantılı ve insancıl savaş hukukuna uygun olarak İsrail'in meşru müdafaa hakkını desteklemektedir. Aynı zamanda Gazze'deki insani durum ve çok sayıda ölümler konusunda da büyük endişe duyuyoruz. Bu konudaki kararlılığımızı sürdürüyoruz, askeri harekat konusunda temkinli olunmasını yeni ve daha fazla insani ara olmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Rutte, Gazze’deki sivillerin insani yardım çerçevesinde ulaştırılması gereken su, gıda, yakıt ve tıbbi yardımların çok önemli olduğunu dikkat çekerek, “Elbette şu anda bunu hayal etmek zor ancak İsrail ve Filistin için kalıcı bir barış ve güvenlik gerçekten sağlanabilir. Gerçekten iki devletli çözüm için çalışmalıyız ancak bağımsız bir Filistin devletinin yanı sıra güvenli bir İsrail yönünde.” dedi.

Scholz: İsrail insancıl hukuka uygun hareket etmeli

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların bölgesel olarak tırmanmasından endişe duyduklarını belirtti. Scholz, “İsrail-Filistin çatışması, 11. gününde artarak devam ediyor. Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın 7 Ekim sabahı ‘Aksa Tufanı’ adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar 11’inci gününde sürerken İsrail, Gazze’ye yönelik saldırılarının şiddetini artırıyor.” dedi.

Scholz, İsrail’in uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde hareket ettiğini savunarak, “İsrail insancıl hukuk çerçevesinde hareket etmelidir. Gazze’deki Filistinli sivil halkın çektiği acılar da iç karartıcıdır. Gazze’deki Filistinli sivil halkın çektiği acılardan da üzüntü duyuyoruz. Sivillere yönelik insani yardımlarının mutlaka daha da iyileştirilmesi gerekmektedir.” ifadelerine yer verdi.

Scholz, İsrailliler ve Filistinlilerin orta vadede barış içinde yaşamalarının tek yolunun iki devletli çözüm olduğuna inandığını da sözlerine ekledi.