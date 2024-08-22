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Hollanda Başbakanı Schoof: İsrail Aşırılık Yanlısı Şiddete Karşı Önlem Almalı

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, İsrail'e aşırılık yanlısı yerleşimcilere karşı harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 00:31
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 00:31
Hollanda Başbakanı Schoof: İsrail Aşırılık Yanlısı Şiddete Karşı Önlem Almalı

Hollanda'dan Önemli Açıklama

Hollanda'nın Başbakanı Dick Schoof, İsrail yönetiminin aşırılık yanlısı yerleşimcilerin gösterdiği şiddet karşısında acilen harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Filistin Devlet Başkanı ile Görüşme

Başbakan Schoof, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti. Görüşmede, Gazze'nin insani durumu ve Batı Şeria'daki gelişmeler ele alındı.

Gerilimin Önlenmesine Dikkat Çekildi

Başbakan Schoof, bölgedeki gerginliğin artmasını önlemenin kritik önemine dikkat çekerek, "İsrail, aşırılık yanlısı yerleşimcilerin uyguladığı şiddete karşı harekete geçmekle yükümlüdür," ifadesini kullandı.

İnsani Durum ve İki Devletli Çözüm

Schoof, Gazze'deki insani koşulların mutlaka iyileştirilmesi gerektiğini belirterek, Hollanda'nın iki devletli çözümü destekleme konusundaki kararlılığını yineledi.

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