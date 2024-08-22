Hollanda Başbakanı Schoof: İsrail Aşırılık Yanlısı Şiddete Karşı Önlem Almalı

Hollanda'dan Önemli Açıklama
Hollanda'nın Başbakanı Dick Schoof, İsrail yönetiminin aşırılık yanlısı yerleşimcilerin gösterdiği şiddet karşısında acilen harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.
Filistin Devlet Başkanı ile Görüşme
Başbakan Schoof, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti. Görüşmede, Gazze'nin insani durumu ve Batı Şeria'daki gelişmeler ele alındı.
Gerilimin Önlenmesine Dikkat Çekildi
Başbakan Schoof, bölgedeki gerginliğin artmasını önlemenin kritik önemine dikkat çekerek, "İsrail, aşırılık yanlısı yerleşimcilerin uyguladığı şiddete karşı harekete geçmekle yükümlüdür," ifadesini kullandı.
İnsani Durum ve İki Devletli Çözüm
Schoof, Gazze'deki insani koşulların mutlaka iyileştirilmesi gerektiğini belirterek, Hollanda'nın iki devletli çözümü destekleme konusundaki kararlılığını yineledi.