Hollanda Başbakanı Schoof Kiev Ziyaretini Politik Kriz Nedeniyle İptal Etti

Geçici hükümetteki istifalar ziyaret planını bozdu, Schoof Zelenskiy ile telefonla görüştü

Hollanda'da geçici Başbakan Dick Schoof, koalisyondaki Yeni Sosyal Sözleşme Partili (NSC) bakanların istifasıyla ortaya çıkan politik gelişmeler nedeniyle planladığı Ukrayna ziyaretini iptal etti.

Schoof, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "ülkesindeki politik gelişmeler nedeniyle bugün Kiev'de olamayacağını" duyurdu.

Schoof, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yüz yüze görüşme yerine telefon görüşmesi yaptığını belirterek, "Kendisine Hollanda'nın Ukrayna'ya desteğinin kararlılıkla devam edeceğine dair güvence verdim." ifadelerini kullandı.

Görüşmede, Trump-Putin Alaska görüşmesi ve Washington'daki Trump-Zelensky-Avrupa liderleri toplantısından sonraki durumun ele alındığını vurgulayan Schoof, "Putin şimdi mümkün olan en kısa sürede müzakere masasına gelmeli. Kalıcı barışa, Rusya'nın saldırganlığını sona erdirmeye ve Ukrayna halkına yönelik şiddeti durdurmaya gerçekten bağlı olduğunu göstermesi gerekecek." dedi.

Schoof, Rusya üzerindeki baskının sürdürüleceğini belirterek, "Yeni, güçlü yaptırımlar hazırlayarak baskıyı sürdüreceğiz. Ayrıca ortaklarımızla güvenlik garantileri hazırlamaya devam edeceğiz." ifadelerini aktardı.

Schoof, mümkün olan en kısa sürede desteğini bizzat göstermek için Ukrayna'ya seyahat edeceğini ve bu nedenle ziyaretini ertelediğini kaydetti.

Hollanda parlamentosunda 21 ve 22 Ağustos'ta İsrail'e yönelik daha sert tedbirler ve yaptırımların uygulanmasının ele alındığı görüşmelerde ek tedbir ve yaptırımların gerekli olduğunu dile getiren ve koalisyon ortaklarının engellemesi sebebiyle istifa eden Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp'ın ardından, hükümetteki diğer NSC'li bakanlar da istifa etmişti.