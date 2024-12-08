Hollanda Başbakanı Schoof, Suriye'deki Rejim Değişikliğini Fırsat Olarak Değerlendirdi

Hollanda Başbakanı Schoof'tan Suriye Açıklamaları

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi'nin devrilmesini bir "fırsat" olarak değerlendirdi. Schoof, yerel medyaya verdiği demeçte, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve hükümet adına resmi açıklamalar yapacaklarını ifade etti.

Yeni Hükümetin Oluşumu Önemli

Schoof, "Rejim değişikliği bir fırsat fakat fırsatın yeniden tehdide dönüşebileceği durumlarla daha önce karşılaştık. Yeni hükümeti bekleyip içinde kimlerin yer alacağını göreceğiz, ardından daha ileriye adım atmayı planlayacağız," dedi.

Dışişleri Bakanı Veldkamp'tan Destek Açıklaması

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Suriye ve acımasız Esed rejimi altında acı çeken birçok Suriyeli için tarihi bir dönüm noktasıdır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda barışçıl siyasi geçişin önemi büyüktür," değerlendirmesinde bulundu.