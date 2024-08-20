Hollanda Başbakanı Schoof'tan Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı

Hollanda'dan Acil Ateşkes Çağrısı

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Gazze'de derhal ateşkes çağrısında bulundu.

İnsani Yardım İhtiyacı Vurgusu

Schoof, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'deki insani durumu ele aldığını belirtti. Bu konuya duyduğu endişeyi dile getiren Schoof, Orta Doğu'daki tırmanan gerginliğin önlenmesinin önemine dikkat çekti.

Şiddet Döneminin Kırılması Zorunlu

Schoof, "Şiddet ve misilleme döngüsünün kırılması gerekmektedir." diyerek, Gazze halkının acil insani yardıma ihtiyacı olduğunun altını çizdi. "Gazze'de derhal ateşkes sağlanması, rehinelerin serbest bırakılması ve ihtiyaç sahibi halka engelsiz bir şekilde yardım ulaştırılabilmesi için anlaşma yapılması hayatidir." şeklinde konuştu.

Hollanda'nın Destek Mesajı

Son olarak, Schoof, Hollanda'nın ateşkes sağlanmasına yönelik tüm uluslararası çabalara destek verdiklerini sözlerine ekledi.