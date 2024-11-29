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Hollanda Başbakanı Schoof'tan Netanyahu'ya Ziyaret Mesajı: Tutuklama Yok

Hollanda Başbakanı Schoof, Netanyahu'nun ülkesini ziyaret etmesinin tutuklama olmaksızın mümkün olabileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 23:22
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 23:22
Hollanda Başbakanı Schoof'tan Netanyahu'ya Ziyaret Mesajı: Tutuklama Yok

Hollanda Başbakanı Schoof: Netanyahu'nun Ziyareti Düşünülebilir

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) tutuklama kararına rağmen Binyamin Netanyahu'nun ülkeyi ziyaret etmesinin düşünülebileceğini ifade etti.

UCM Anlaşmalarına Uygun Senaryolar

Schoof, düzenlediği haftalık basın toplantısında, UCM'nin dayandığı uluslararası anlaşmalara uygun bazı senaryolar dahilinde Netanyahu'nun tutuklanmadan Hollanda'yı ziyaretinin değerlendirilebileceğini belirtti.

Netanyahu'nun Hollanda'ya gelmesi durumunda nasıl bir yol izleneceği sorusuna yanıt veren Schoof, "Anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerimiz var ve bunlara uymalıyız. İsrail Başbakanı Hollanda'ya geldiğinde buna göre hareket edeceğiz." ifadesini kullandı.

Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Değerlendirme

Schoof, Hollanda'nın UCM'nin kurucu anlaşması Roma Statüsü'ne ve yükümlülüklerine bağlı olduğunu vurgulayarak, "Uluslararası hukuk çerçevesinde (İsrail Başbakanı'nın) tutuklanmadan Hollanda'ya gelebileceği durumlar düşünülebilir." şeklinde konuştu.

Hollanda'nın başkenti Lahey merkezli olan UCM ile Hollanda arasında 1 Mart 2008 tarihli "Uluslararası Ceza Mahkemesi ile Ev Sahibi Devlet Anlaşması" gereği, Hollanda'nın UCM ile sıkı işbirliği içinde hareket etme yükümlülüğü bulunuyor.

UCM'nin Tutuklama Kararı

UCM, 21 Kasım'da Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'deki savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama kararı çıkarmıştı. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin tamamı UCM'nin kurucu anlaşmasına tarzd olmasına rağmen, Fransa Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in mahkeme statüsüne taraf olmaması nedeniyle Netanyahu'nun dokunulmazlığının bulunduğunu açıklamıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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