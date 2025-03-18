Hollanda Başbakanı Schoof: Türkiye, Ukrayna'da Güvenlik Garantilerine Katkı Sağlayabilir

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, Türkiye'nin Ukrayna'da istikrarlı ve kalıcı bir barış sağlama çabalarına güvenlik garantileriyle katkı yapabileceğini ifade etti.

Schoof, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna, Suriye ve Gazze'deki güncel durumlar hakkında gerçekleştirdikleri telefon görüşmesini duyurdu.

Yapılan görüşmede, Ukrayna'ya sürekli destek ve Avrupa’nın güvenliğinin önemini vurgulayan Schoof, “Türkiye, Ukrayna'da istikrarlı ve kalıcı bir barışın şartı olan güvenlik garantilerine katkıda bulunmada rol oynayabilir.” şeklinde konuştu.

Ayrıca, Suriye'deki durumu ve Gazze'deki çatışmalarla ilgili endişe verici haberleri de ele aldıklarını belirten Schoof, “Tüm tarafların ateşkese ve rehine anlaşmasına saygı duyması çok önemli.” dedi.