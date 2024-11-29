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Hollanda Başsavcılığı, İsrail'e F-35 Parça İhracatının Durdurulmasını İstedi

Hollanda Yüksek Mahkemesi Başsavcısı, İsrail'e F-35 parça ihracatının durdurulmasını talep etti. Kararın sebebi uluslararası insancıl hukukun ihlali riski.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 20:25
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 20:25
Hollanda Başsavcılığı, İsrail'e F-35 Parça İhracatının Durdurulmasını İstedi

Hollanda Yüksek Mahkemesi Başsavcısı'ndan F-35 İhracatına Durdurma Talebi

Hollanda Yüksek Mahkemesi Başsavcısı Paul Vlas, İsrail'e F-35 savaş uçağı parçaları ihracatının durdurulmasına yönelik Lahey Temyiz Mahkemesi kararının onanmasını istedi. Bu talep, 12 Şubat 2023 tarihinde Temyiz Mahkemesi'nin aldığı kararın geçerliliğine dayanmaktadır.

Açıklamaya göre, Başsavcı Vlas, İsrail'in F-35 uçaklarıyla Gazze'de uluslararası insancıl hukuku ihlal etme riski bulunduğuna dikkat çekti. Vlas, bulunduğu durum uyarınca askeri malzemelerin ihracatının yasaklanması gerektiğini savundu.

İnsan Hakları Örgütlerinden Dava Açılması

Öte yandan, Hollanda'daki insan hakları kuruluşları Oxfam Novib, PAX ve The Rights Forum, İsrail’e F-35 parçaları ihracatının durdurulması amacıyla hükümet aleyhine dava açmıştı. Bu kuruluşlar, ihracatın sürmesi durumunda Hollanda'nın İsrail'in Gazze'deki “muhtemel savaş suçlarına” ortak olacağına dikkat çekti.

15 Aralık 2023'teki ilk derece mahkemesinde, Hollanda’nın daha önceki lisanslar çerçevesinde ihracatı durdurma yükümlülüğünün olmadığı belirtilmişti. Bu kararın ardından insan hakları örgütleri, temyiz sürecine başvurdu.

22 Ocak'ta yapılan duruşmada, insan hakları örgütlerinin avukatları, ilk derece mahkemesinin kararının bozulmasını talep etti. Lahey Temyiz Mahkemesi, 12 Şubat 2023 tarihinde fırtına gibi bir karar ile Israil’e F-35 parçalarının satışının durdurulmasına hükmetti.

Hollanda Hükümeti, bu karara itiraz ederek davayı Yüksek Mahkemeye taşıdı ve sonuç olarak, Yüksek Mahkemenin kararının kısa sürede açıklanması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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