Hollanda Büyükelçisi Wijnands, Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Wijnands, Anıtkabir’i Ziyaret Etti

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Türkiye-Hollanda Dostluğunun 100. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Anıtkabir'i ziyaret ederek, dostluk yıllarını onurlandırdı.

Dostluk Yılı'nın Kapanışı

Büyükelçi Wijnands, ziyaret esnasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir’i ziyaretinin ardından Özel Defter’e duygu ve düşüncelerini yazdı. Wijnands, deftere şunları kaleme aldı: “Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e şükranlarımı sunmak benim için bir ayrıcalık.”

Wijnands, ayrıca 2024 yılında Türkiye ile Hollanda arasındaki dostluğu pekiştirmek üzere imzalanan dostluk anlaşmasının 100. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayacaklarını duyurdu.

40’tan Fazla Etkinlik

Wijnands, Türkiye-Hollanda Dostluğunun 100. yıl dönümü etkinlikleri hakkında bilgi vererek, “Tüm ortaklarla birlikte çok fazla çalıştık, aslında 40’tan fazla etkinlikle olağanüstü bir yıl geçirdik.” dedi. Bu etkinlikler arasında klasik müzik konserleri, sanat sergileri ve öğrenci buluşmaları yer aldı.

Gelecek Yıl Daha Fazla Etkinlik

Büyükelçi, 1911’de Osmanlı Devleti tarafından Hollanda’daki Barış Sarayı’na hediye edilen Hereke halısının döndürülen restorasyonunun ardından geri gönderilmesini de vurguladı. Ayrıca, Ankara Manzarası tablosunun projeksiyon gösterimiyle iki ülke arasındaki dostluğun devam ettiğini belirtti.

Wijnands, gelecekte daha fazla etkinlik düzenleyeceklerini ve Ocak ayı ortasında Hollanda Ticaret Bakanı ile beraberindeki iş insanlarının Türkiye'ye önemli bir ziyarette bulunacağını duyurdu. Bu ziyaret, ticaret ve yatırım fırsatları üzerine görüşmeler için bir zemin oluşturacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere, bu özel yılın gerçekleştirilmesinde destek veren tüm kurumlara teşekkür eden Wijnands, dostluğun sürmesi ve gelişmesi için yeni nesillere umut verdi.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Türkiye-Hollanda Dostluğunun 100. yıl dönümü kapsamında büyükelçilik çalışanlarıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Türkiye-Hollanda Dostluğunun 100. yıl dönümü kapsamında büyükelçilik çalışanlarıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.