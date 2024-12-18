DOLAR
35,01 -0,09%
EURO
36,73 -0,06%
ALTIN
2.968,34 0,26%
BITCOIN
3.623.410,86 3,13%

Hollanda Büyükelçisi Wijnands, Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Türk-Hollanda Dostluğu'nun 100. yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 16:10
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 16:17
Hollanda Büyükelçisi Wijnands, Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Wijnands, Anıtkabir’i Ziyaret Etti

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Türkiye-Hollanda Dostluğunun 100. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Anıtkabir'i ziyaret ederek, dostluk yıllarını onurlandırdı.

Dostluk Yılı'nın Kapanışı

Büyükelçi Wijnands, ziyaret esnasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir’i ziyaretinin ardından Özel Defter’e duygu ve düşüncelerini yazdı. Wijnands, deftere şunları kaleme aldı: “Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e şükranlarımı sunmak benim için bir ayrıcalık.”

Wijnands, ayrıca 2024 yılında Türkiye ile Hollanda arasındaki dostluğu pekiştirmek üzere imzalanan dostluk anlaşmasının 100. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayacaklarını duyurdu.

40’tan Fazla Etkinlik

Wijnands, Türkiye-Hollanda Dostluğunun 100. yıl dönümü etkinlikleri hakkında bilgi vererek, “Tüm ortaklarla birlikte çok fazla çalıştık, aslında 40’tan fazla etkinlikle olağanüstü bir yıl geçirdik.” dedi. Bu etkinlikler arasında klasik müzik konserleri, sanat sergileri ve öğrenci buluşmaları yer aldı.

Gelecek Yıl Daha Fazla Etkinlik

Büyükelçi, 1911’de Osmanlı Devleti tarafından Hollanda’daki Barış Sarayı’na hediye edilen Hereke halısının döndürülen restorasyonunun ardından geri gönderilmesini de vurguladı. Ayrıca, Ankara Manzarası tablosunun projeksiyon gösterimiyle iki ülke arasındaki dostluğun devam ettiğini belirtti.

Wijnands, gelecekte daha fazla etkinlik düzenleyeceklerini ve Ocak ayı ortasında Hollanda Ticaret Bakanı ile beraberindeki iş insanlarının Türkiye'ye önemli bir ziyarette bulunacağını duyurdu. Bu ziyaret, ticaret ve yatırım fırsatları üzerine görüşmeler için bir zemin oluşturacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere, bu özel yılın gerçekleştirilmesinde destek veren tüm kurumlara teşekkür eden Wijnands, dostluğun sürmesi ve gelişmesi için yeni nesillere umut verdi.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Türkiye-Hollanda Dostluğunun 100. yıl dönümü...

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Türkiye-Hollanda Dostluğunun 100. yıl dönümü kapsamında büyükelçilik çalışanlarıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Türkiye-Hollanda Dostluğunun 100. yıl dönümü...

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Türkiye-Hollanda Dostluğunun 100. yıl dönümü kapsamında büyükelçilik çalışanlarıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'de Semt Pazarında Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı
2
Lübnan'da Ateşkesi İzleme Komitesi Toplandı: BMGK 1701 Uygulaması İçin Çalışmalar Başladı
3
Nijerya'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 25 Kişi Kaçırıldı
4
Kongo'da İsyancılar Mbingi Kontrolünü Ele Geçirdi
5
Starmer: Esed Rejiminin Yıkılması Memnuniyetle Karşılanmalı
6
İBB Şehir Tiyatroları, Macar Devlet Tiyatrosu'nun 'Bank Ban' Eserini Sahneledi

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı