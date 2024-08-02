Hollanda Büyükelçisi Wijnands, Yozgat'ta Kadın Anıtı ve Sergi Açılışına Katıldı

Hollanda Büyükelçisi Wijnands, Yozgat'ta Özel Bir Etkinliğe Katıldı

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yer alan Bahadın beldesinde düzenlenen açılış etkinliklerine katıldı.

Umuda Yolculuk Kadın Anıtı ve Fotoğraf Sergisi

Bahadın beldesinde, Türkiye'den Hollanda'ya çalışmaya giden gurbetçi kadınları temsil eden "Umuda Yolculuk" kadın anıtı ve fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Etkinlik, Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği ve Bahadın Belediyesi iş birliği ile düzenlendi.

Açılışta Dikkat Çeken Mesajlar

Büyükelçi Wijnands, açılışta yaptığı konuşmada, "Hollanda ile Türkiye arasındaki bağlar son derece özel; bu bağlar tarih, ticaret ve siyasetle bağlantılıdır" dedi. Wijnands, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde insani temasların önemine vurgu yaparak, 60 yıl önceki göç hikayelerinin bu bağları güçlendirdiğini belirtti.

Wijnands, ayrıca kadınların göç hikayelerindeki rolünü de hatırlatarak, "Misafir işçi denildiğinde akla genellikle erkekler geliyor; ancak kadınların cesareti bu süreçte de çok önemliydi" ifadelerine yer verdi.

Özel Anların Yaşandığı Sergi Gezisi

Büyükelçi Wijnands, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ve Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu ile birlikte sergiyi gezdi. Sergi, Türkiye-Hollanda ilişkilerine dair önemli bir hikayeyi gözler önüne serdi.

Unutulmaz Bir Sohbet

Büyükelçi Wijnands, etkinlik sırasında 100 yaşındaki Zekeriya Akpınar ile gerçekleştirdiği sohbette, "100 yıl önce sen doğduğunda, Atatürk Hollanda ile arkadaşlık imzasını atmıştı" diye konuştu.

Kadın Anıtının Açılışı

Etkinliğin sonunda, Gümüşkavak Mahallesi’nde yer alan "Umuda Yolculuk" kadın anıtının açılışı yapıldı. Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu, etkinlikte bulunan herkese teşekkür etti.