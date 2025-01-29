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Hollanda'da 100 Bin İmza ile Kur'an ve Din Dersleri Protesto Edildi

Hollanda'da Kur'an ve din derslerinin denetimine karşı toplanan 100 bin imza, Temsilciler Meclisine sunuldu. Hükümetin tasarısına karşı tepkiler büyüyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 17:07
Hollanda'da 100 Bin İmza ile Kur'an ve Din Dersleri Protesto Edildi

Hollanda'da Din Eğitimine İtiraz: 100 Bin İmza Toplandı

Hollanda'da, aşırı sağ-merkez sağ koalisyon hükümetinin 4-17 yaş grubu çocuklara yönelik Kur'an, din ve Türkçe dil kurslarının denetlenmesine ilişkin hazırladığı yasa tasarısına karşı verilen tepki büyüyor. Çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen imza kampanyası sonucunda yaklaşık 100 bin imza, Temsilciler Meclisine sunuldu.

İmza Kampanyası Detayları

Hollanda Diyanet Vakfı (HDV) tarafından yapılan açıklamada, yasa tasarısına karşı başlatılan kampanyada 42 bin imza toplandığı ve bunların meclise teslim edildiği kaydedildi. Yasa tasarısının, toplumda din, ifade ve eğitim özgürlükleri gibi anayasal hakların zedelenmesine neden olabileceği vurgulandı.

İkinci İmza Kampanyası

Kiliseler arası Bilgi Merkezi Vakfı (IKC) ise kendi imza kampanyasında yaklaşık 57 bin imza toplayarak Temsilciler Meclisine sundu. Açıklamada, bu kampanya ile "Hollanda'ya yakışmayan" bir yasa tasarısına karşı siyasi direnişin arttığı ifade edildi.

Yasa Tasarısının İçeriği

Denetim altına alınması planlanan yasa tasarısı, yasal olarak denetlenmesi mümkün olmayan Kur'an, din ve Türkçe dil kurslarını da kapsıyor. Aşırı sağ-merkez sağ koalisyon hükümeti, bu tasarı ile "nefret, şiddet veya ayrımcılığa teşvik eden" kursların denetlenmesini ve suç teşkil eden faaliyetlere karşı ağır yaptırımlar uygulanmasını amaçlıyor.

Alınan imzalarla birlikte hükümetten, endişeleri dikkate alarak yasa tasarısının yeniden değerlendirilmesi talep ediliyor. IKC, önümüzdeki aylarda diğer siyasi ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yasa tasarısına karşı baskı uygulamaya devam edeceğini belirtti.

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