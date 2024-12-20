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Hollanda'da 11 Günlük Güneşsizlik Sona Erdi

Hollanda'da 11 gün süren güneşsiz dönem sona erdi. Yeniden doğan güneş, vatandaşları sokağa döktü.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 14:55
Hollanda'da 11 Günlük Güneşsizlik Sona Erdi

Hollanda'da Rekor Güneşsizlik Dönemi

Hollanda, 11 gün aradan sonra nihayet, güneşli bir gün ile karşılaştı. Bulutlu havası ile tanınan bu ülkede, 1993'ten bu yana yaşanan bu süre, 31 yılın en uzun güneşsiz dönemi olarak kaydedildi. Güneşin bulutların arasından yeniden doğuşuyla, Hollandalılar büyük bir sevinç içinde dışarı adım attı.

Hava Durumu Verileri

Hava durumu sitesi Weeronline’ın verilerine göre, 9 Aralık’tan bu yana kesintisiz devam eden kapalı hava, halk arasında beklenmedik bir etki yarattı. Bugün güneşin çıkması ile birlikte, birçok kişi kendisini sokağa attı. Hava durumu tahminlerine göre, önümüzdeki hafta sonu da yağmurlu ve güneşli günler bekleniyor.

Tarihi Güneşsizlik

Hollanda'nın tarihi, 1959 yılında da 14 gün süren bir güneşsizlik dönemi yaşamıştı. Ancak son yaşanan bu 11 günlük rekor süre, toplumda derin bir etki bıraktı. Yeniden yaşanan güneşli günler, özellikle yeni yıl yaklaştıkça, umut ve neşe kaynağı oldu.

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