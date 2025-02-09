Hollanda'da 850 Genç, Sabah Namazında Filistin ve Depremzedeler İçin Dua Etti

Hollanda'nın Schiedam kentinde, Yıldız İslam Merkezi Camisi'nde gerçekleştirilen sabah namazı etkinliği, ülkenin dört bir yanından gelen yaklaşık 850 genç tarafından desteklendi. Katılımcılar, Filistin ve Türkiye'nin 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerinde hayatını kaybedenler ve hâlâ zorluk yaşayan depremzedeler için dua etti.

Etkinlik, İslam Toplumu Milli Görüş Güney Hollanda (IGMG GH) Gençlik Teşkilatı tarafından organize edildi. Sabah namazı öncesi ve sonrası misafirlere zemzem, hurma, çorba ve simit ikram edildi.

Gençlik Etkinlikleri ve Birlik Mesajı

Namazın ardından konuşan IGMG GH Gençlik Başkanı Ömer Kıraç, bu buluşmanın önemine vurgu yaparak, “Uzak yakın demeden bu kış aylarında kilometrelerce yol kat eden tüm genç kardeşlerimi tebrik ediyorum,” dedi.

Kıraç, ayrıca her hafta pazar günleri farklı kentlerdeki camilerde gençlik sabah namazı buluşmaları gerçekleştirdiklerini ve yılda bir kez ise tüm gençlerin bir araya geldiği özel bir sabah namazı düzenlediklerini aktardı. “Gençlik faaliyetlerimizin bereketinin sabah namazları buluşmalarımızdan kaynaklandığına inanıyoruz ve görüyoruz,” şeklinde konuştu.

Filistin ve Zulüm Gören Topluluklar İçin Dua

Kıraç, konuşmasında İsrail'in Gazze'deki saldırılarına da dikkat çekerek, “Sabah namazında buluşmanın yanı sıra Filistin, Suriye, Doğu Türkistan ve Arakan gibi farklı coğrafyalarda zulüm gören kardeşlerimize dua ordusu oluşturmak için bir araya geldik. Rabbim oradaki kardeşlerimize bir an evvel zulümlerden kurtulmayı nasip etsin. Melekler Allah'ın huzurunda bizlere şahit olsun,” ifadelerini kullandı.

Hollanda'da yaklaşık 850 genç, Schiedam kentindeki Milli Görüş Teşkilatlarına bağlı Yıldız İslam Merkezi Camisi'nde sabah namazında bir araya gelerek, Filistin, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler ve depremzedeler için dua etti.

Hollanda'da yaklaşık 850 genç, Schiedam kentindeki Milli Görüş Teşkilatlarına bağlı Yıldız İslam Merkezi Camisi'nde sabah namazında bir araya gelerek, Filistin, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler ve depremzedeler için dua etti.