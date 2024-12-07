Hollanda’da Apartman Patlamasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Üç Katlı Apartmanda Patlama Duiseyeti

Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de, 3 katlı bir apartmanda sabah saatlerinde meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Lahey İtfaiye Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, patlama yerel saatle 06.15'te gerçekleşti. Olay sonucunda apartmanın bir bölümü çökerken, yangın çıktığı bildirildi.

Ölü Sayısı ve Yaralıların Durumu

Lahey Belediye Başkanı Jan van Zanen, enkazdan 3 cesedin çıkarıldığını ve biri ağır 3 yaralının hastaneye kaldırıldığını belirtti. Ayrıca, enkaz altında daha fazla kişinin olabileceği tahmin ediliyor.

Olay yerinde çok sayıda itfaiye, sağlık ve kurtarma ekibi bulunuyor. Ekiplerin çalışmalarının gece boyunca süreceği ifade edildi.

Çevredeki Daireler Tahliye Edildi

Patlamanın ardından çevredeki 40 kadar dairenin tedbir amaçlı tahliye edildiği bildirildi. Patlamanın sebebi henüz belirlenemezken, emniyet yetkilileri olay yerinden hızla uzaklaşan bir araçla ilgili bilgi sahibi olanların kendilerine başvurmasını istedi.

Hollanda'nın Lahey kentinde, bir apartmanda meydana gelen patlama sonucu binanın bir kısmının çöktüğü ve yangın çıktığı bildirildi. Lahey İtfaiye Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 06.15'te Lahey kentinde üç katlı bir apartmanda patlama meydana geldiği belirtildi. Şimdiye kadar kurtarılan 4 kişinin hastaneye sevk edildiği kaydedilen açıklamada, çok sayıda itfaiye, sağlık ve kurtarma ekiplerinin bulunduğu olay yerinde yangın söndürme işlemlerinin ve aramaların devam ettiği aktarıldı.

Hollanda'nın Lahey kentinde, bir apartmanda meydana gelen patlama sonucu binanın bir kısmının çöktüğü ve yangın çıktığı bildirildi. Lahey İtfaiye Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 06.15'te Lahey kentinde üç katlı bir apartmanda patlama meydana geldiği belirtildi. Şimdiye kadar kurtarılan 4 kişinin hastaneye sevk edildiği kaydedilen açıklamada, çok sayıda itfaiye, sağlık ve kurtarma ekiplerinin bulunduğu olay yerinde yangın söndürme işlemlerinin ve aramaların devam ettiği aktarıldı.