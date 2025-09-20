Hollanda'da Avrupa Kupası Beyzbol Turnuvası'nda İsrail Protestosu

Rotterdam Neptunus Stadı önünde düzenlenen protesto, İsrail milli takımının turnuva katılımını hedef aldı; polis müdahalesiyle seyirci girişleri sağlandı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 18:49
Hollanda'da düzenlenen Avrupa Kupası Beyzbol Turnuvası'nın açılış maçı öncesinde, Fransa-İsrail karşılaşması öncesi bir grup, İsrail'i protesto ederek bir süre seyircilerin stada girişini engelledi.

Gösterinin organizasyonu ve talepleri

Gösteri, Rotterdam Filistin Koalisyonu Vakfı tarafından Neptunus Stadı girişinde düzenlendi. Grup, İsrail'in sporu kullanarak Filistin'e yönelik işlediği suçları örtbas etmeye çalıştığını öne sürerek, İsrailli takımların uluslararası spor müsabakalarına katılımının engellenmesini talep etti.

Gösteri sözcüsü, Gazze'de şiddet sürerken İsrail'in hoş karşılanmasının “kabul edilemez” olduğunu vurguladı. Sözcü ayrıca, Rotterdam Belediye Başkanı Carola Schouten'ın gelen çağrılara rağmen İsrail'in turnuvaya katılımına engel olmadığını belirtti ve İsrail takımının pazar ve pazartesi günkü maçlarında da protestoların süreceğini ifade etti.

Pankartlar, sloganlar ve güvenlik önlemleri

Göstericiler saha dışında “Sporla aklamaya son, soykırımı boykot et” ve “Siyonizm Nazizm'dir, Gazze Auschwitz’tir” yazılı pankartlar açtı, Filistin bayrakları taşıdı ve “İsrail’e boykot”, “Katil İsrail”, “Özgür Filistin”, “İsrail ordusu IDF’e ölüm” sloganları attı.

Fransa-İsrail müsabakası yağmur nedeniyle yaklaşık 2,5 saat ertelendi. Polis, maçın ertelendiği saatlere yakın protesto eden grubu stadın yanındaki alana uzaklaştırarak seyircilerin girişine izin verdi ve güvenlik önlemleri alındı.

Protestocular, maça giden seyircilere “İçeride bebek katilleri var, maça giderek onları destekliyorsunuz” çağrısında bulundu.

Hollanda’da düzenlenen Avrupa Kupası Beyzbol Turnuvası’nın açılış maçında oynanan Fransa-İsrail maçı öncesinde bir grup, İsrail’i protesto ederek bir süre seyircilerin stada girişini engelledi. Rotterdam Filistin Koalisyonu Vakfı tarafınca, Rotterdam’daki Neptunus Stadı girişinde İsrail milli takımını protesto etmek amacıyla gösteri düzenlendi.

