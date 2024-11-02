Hollanda'da Balfour Deklarasyonu'na Karşı Protesto

Amsterdam'da Balfour Deklarasyonu'na Karşı Yürüyüş

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, yüzlerce kişi bir araya gelerek 1917'deki Balfour Deklarasyonu'nu protesto etti. Protesto, Gazze'deki duruma dikkat çekmek amacıyla düzenlendi.

Filistin'e Destek Amaçlı Yürüyüş

Her hafta farklı şehirlerde yapılan gösteriler kapsamında bu haftaki etkinlik Dam Meydanı'nda gerçekleşti. Eylemciler, Balfour Deklarasyonu'nun Filistin'in işgaline nasıl zemin hazırladığına dikkat çekti.

Konuşmalar ve Sloganlar

Protestoda konuşan aktivistler, Gazze'deki soykırıma da değinerek, Batılı ülkelerin İsrail'e verdiği desteği eleştirdi. "Gazze'ye saldırıyı durdurun" yazılı pankart taşıyan kalabalık, "Ateşkes, şimdi", "Soykırımı durdur" ve "Filistin'de soykırım yaşanıyor" yazılı dövizlerle seslerini duyurdu.

Yürüyüş ve Destek

Müzeler Meydanı'na doğru yürüyen göstericiler, Filistin ve Lübnan bayraklarını dalgalandırırken, "Özgür Filistin" ve "İsrail bombalıyor, Hollanda ödüyor" gibi sloganlar attılar. Yürüyüş sırasında çevredeki işletmelerdeki kişiler de alkış ve sloganlarla destek verdiler.

Balfour Deklarasyonu Nedir?

Balfour Deklarasyonu, Birleşik Krallık tarafından 2 Kasım 1917'de yayımlanmış bir mektuptur. Dönemin Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour, bu belgede Filistin topraklarında bir İsrail vatanı oluşturulmasına destek vereceklerini belirtmişti. Bu deklarasyon, İsrail devletinin kuruluşuna giden süreçte önemli bir adım olarak kabul edilmektedir.

: Protesto, yaklaşık 2,5 saat sürdü ve Müzeler Meydanı'nda yapılan konuşmalarla tamamlandı.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da toplanan yüzlerce kişi, Gazze'deki soykırımı ve Filistin'in işgaline zemin hazırlayan 1917 tarihli Balfour Deklarasyonu'nu protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da toplanan yüzlerce kişi, Gazze'deki soykırımı ve Filistin'in işgaline zemin hazırlayan 1917 tarihli Balfour Deklarasyonu'nu protesto etmek için yürüyüş düzenledi.