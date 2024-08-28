Hollanda'da Bilgisayar Sistemleri Arızası, Uçuş ve Hizmetleri Aksattı

Hollanda'da Geniş Çaplı Bilgisayar Arızası

Hollanda, bazı kamu kurumlarındaki bilgisayar sistemlerinde yaşanan büyük bir arıza nedeniyle ciddi hizmet aksaklıkları ve uçuş iptalleriyle karşı karşıya kaldı. Özellikle Eindhoven Havalimanı, bu durumdan olumsuz etkilenen başlıca noktalardan biri oldu.

Siber Güvenlik Uyarısı

Siber Güvenlik Ulusal Merkezi (NCSC), arızanın nedeni olarak veri merkezinde meydana gelen bir sorunu gösterdi. Açıklamada, çok sayıda devlet kurumunun bu durumdan etkilenmiş olduğu ifade edildi.

Hizmetlerde Yaşanan Aksaklıklar

Hollanda Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda, bilişim teknolojileri ağlarında sorunlar yaşandığını duyurdu. "Nedeni henüz bilinmemektedir. Çalışanlar oturum açma güçlüğü çekmekte ve iletişim sorunları nedeniyle bazı hizmetler etkilenmektedir," ifadelerine yer verildi.

Eindhoven Havalimanı'ndaki Sorunlar

Aynı zamanda, Eindhoven Havalimanı'nın sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığı'ndaki bilgisayar sorunları yüzünden hava trafiğinin durdurulduğu bildirildi. "Şu anda Eindhoven Havalimanı'nda hava trafiği mümkün değil," denildi. Ayrıca, havalimanının askeri amaçlarla kullanıldığı da belirtilerek bilgisayar sisteminin ministerlik ile bağlantılı olduğu vurgulandı.

Acil Müdahale

Bu aksaklıklar neticesinde Hollanda Kızılhaçı, mahsur kalan yolcular için bir acil müdahale ekibi görevlendirildi. Ayrıca dijital devlet hizmetlerinin sunulduğu DigiD sistemine erişimle ilgili de SMS şifrelerinin alınamaması sebebiyle sorunlar yaşandığı tespit edildi.

Hollanda'da bazı devlet dairelerindeki bilgisayar sistemlerindeki arızalar nedeniyle hizmetlerde aksaklıklar yaşandığı ve Eindhoven Havalimanı'ndan uçuşların yapılamadığı bildirildi.

Hollanda'da bazı devlet dairelerindeki bilgisayar sistemlerindeki arızalar nedeniyle hizmetlerde aksaklıklar yaşandığı ve Eindhoven Havalimanı'ndan uçuşların yapılamadığı bildirildi.