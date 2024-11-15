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Hollanda'da Devlet Bakanı Nora Achahbar İstifa Kararı Aldı

Nora Achahbar, ırkçı söylemler nedeniyle istifa edeceğini duyurdu. Hükümetteki huzursuzluk artıyor.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 16:56
Hollanda'da Devlet Bakanı Nora Achahbar İstifa Kararı Aldı

Irkçı Söylemler Nedeniyle İstifa

Hollanda'da, Yardımlar ve Gümrükten Sorumlu Devlet Bakanı Nora Achahbar, 7 Kasım'da Amsterdam'da oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı sonrasında yapılan Bakanlar Kurulu toplantılarında kullanılan ırkçı söylemler nedeniyle istifa etmeye karar verdi.

Hükümet Kaynakları ve Achahbar’ın Başlangıcı

Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS tarafından aktarılan habere göre, Fas doğumlu Achahbar'ın bugün istifa dilekçesini sunacağı belirtildi. 42 yaşındaki Achahbar, aşırı sağcı koalisyonun küçük ortaklarından olan Yeni Sosyal Sözleşme (NSC) partisindendir. Maç sonrasında yaşanan olayların ardından hükümet kanadından gelen Müslüman ve Arap karşıtı ırkçı söylemlerden rahatsız olduğu ifade edildi.

Diğer Bakanlarla Tartışmalara Neden Oldu

Pazartesi günü gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında gerginlik yaşandığı, bazı bakanların ırkçı ifadeler kullandığı bildirildi. Achahbar, meslektaşlarının kullandığı bazı kelimeler dolayısıyla itirazda bulundu. İstifası ile birlikte NSC'nin hükümette temsilci sayısının 6'ya düşeceği aktarılıyor.

Muhalefetten Tepki ve Tutanak Talebi

Bu arada, muhalefetteki Denk Partisi'nin Meclis Grup Başkanı Stephan van Baarle, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ilgili Bakanlar Kurulu toplantısının tüm tutanaklarının açıklanmasını talep etti. Van Baarle, "Hükümet içinde gerçekten ırkçı ifadeler kullanıldıysa hepsi gitmeli. Bu hükümetin ayrımcılığı ve Müslüman düşmanlığını normalleştirmesinden bıktım" değerlendirmesinde bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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