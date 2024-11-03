Hollanda'da Fatih Camisi, Müzeler Gecesi'nde Büyüleyici Bir Deneyim Sunuyor

Amsterdam'daki Fatih Camisi Müzeler Gecesi'nde Kapsamlı Bir Etkinlik Düzenledi

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Fatih Camisi, her yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlenen Müzeler Gecesi'nde kapılarını açık tutarak iki binden fazla gayrimüslim ziyaretçiyi ağırladı.

Ziyaretçilere İslam Kültürü Tanıtıldı

Hollanda Diyanet Vakfı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Amsterdam Fatih Camisi, etkinlik boyunca konuklarına İslam dini, cami ve İslam sanatları hakkında bilgilendirme yaptı. Program, hoparlörden okunan ezan ile başlamış ve din görevlilerinin Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etmiştir.

İslam’a Karşı Ön Yargılar Kırılıyor

Fatih Camisi'nin imamlarından İsmail Mercimek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Müzeler Gecesi sayesinde birçok Müslüman olmayan aile camimizle tanışıyor. İlk defa camiyi ziyareti gerçekleştiriyorlar, yatsı namazını izliyorlar ve bizlere sorular sorarak öğrenme fırsatı buluyorlar." şeklinde ifade etti.

Fatih Camisi Derneği Başkanı Fikret Önder, etkinliği 8. kez gerçekleştirdiklerini belirtilerek, Hollandalıların İslam’a ve Müslümanlara karşı ön yargılarının önemli ölçüde aşıldığını ifade etti. Bu yıl 2 binden fazla ziyaretçinin Fatih Camisi'ni ziyaret ettiği bilgisini veren Önder, eğitimli ve kültür seviyesi yüksek Hollandalıların burada bilgi edindiklerini kaydetti.

Geleneksel İslam Sanatları Tanıtıldı

Etkinlikte geleneksel İslam ve Türk sanatları da tanıtıldı. Ziyaretçiler, çini, ebru, hat ve filografi sanatlarını icra eden stantlara yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca, Türk mutfağından lezzetler de misafirlere sunuldu.

Gözlemler ve Deneyimler

31 yaşındaki Hollandalı Gioia Eijook, etkinlikte ilk kez Fatih Camisi'ni ziyaret ettiğini belirterek "Caminin içerisi gerçekten çok güzel ve etkileyici. Burada olmak harikaydı," dedi. Diğer bir ziyaretçi Julia van Adrichem ise camideki atmosferin sakinleştirici olduğunu dile getirerek, misafirperverliğin kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

Fatih Camisi'nin Tarihi

Fatih Camisi'nin bulunduğu bina, 1920 yılında inşa edilen ve cemaatsiz kaldığı için kapatılan bir kiliseydi. 1971'de devredilerek farklı amaçlarla kullanıldıktan sonra, 1980'de Amsterdam'a gelen Türk işçileri tarafından ibadethane ihtiyacı sebebiyle satın alındı. 1986 yılında Hollanda Diyanet Vakfı'na bağlanan bu yapı, o tarihten beri Fatih Camisi adı altında hizmet vermektedir.