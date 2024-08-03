Hollanda'da Filistin'e Büyük Destek Gösterisi

Hollanda'da Filistin İçin Büyük Destek

Hollanda'nın Rotterdam kentinde, Schouwburg Meydanında toplanan binlerce kişi, Filistin'e destek vermek amacıyla bir araya geldi. Gösterinin ana amacı, İsrail'in Gazze bölgesindeki saldırılarına karşı protesto düzenlemek ve Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi anmaktı.

Eleştiriler ve Talepler

Katılımcılar, Hollanda'nın İsrail'e olan desteğini eleştirerek, aradan geçen 8 aya rağmen özleyişin azalmadığını, yalnızca can kaybı sayısının değiştiğini dile getirdi. Filistin için savaşa devam edeceklerini vurgulayan konuşmacılar, Batılı ülkelerin Gazze'deki soykırıma rağmen İsrail'e askeri yardımlarını sürdürmesini kınadı. Ayrıca, boykot hareketinin etkili olduğunu ve Filistin konusunun sürekli gündemde tutulması gerektiğini belirtti.

Yürüyüş ve Destek

Göstericiler, Hollanda hükümetinden İsrail'e olan desteği bir an önce kesme talebinde bulundu. İsrail'in 75 yıldır Filistinlilere baskı yaptığını ifade eden kalabalık, Erasmus Köprüsü'nden geçerek yürüyüşe başladı. Bu esnada birçok Hollandalı, evlerinden ve kafelerden demonstrasyon yapanlara alkışlarla destek verdi.

Pankartlar ve Sloganlar

“Filistin için tek yürek, şiddeti hemen durdur” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, “Özgür Filistin” ve “İsrail terörist, Netanyahu terörist” sloganları attı. Filistin, Türkiye ve diğer ülkelerin bayraklarını dalgalandıran katılımcılar, “Bebek katili”, “Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak”, “Gazze’de her 15 dakikada bir çocuk öldürülüyor”, “Apartheid’a hayır, soykırıma hayır, özgür Filistin” gibi yazılar içeren dövizler tutarak seslerini duyurdu.

Polis ve organizatörlerin güvenlik önlemleri ile gerçekleştirdiği gösteri, yaklaşık 3 saat sürdü.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde binlerce kişi, Filistin'e destek vermek amacıyla Schouwburg Meydanı'nda bir araya geldi.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde binlerce kişi, Filistin'e destek vermek amacıyla Schouwburg Meydanı'nda bir araya geldi.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde binlerce kişi, Filistin'e destek vermek amacıyla Schouwburg Meydanı'nda bir araya geldi.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde binlerce kişi, Filistin'e destek vermek amacıyla Schouwburg Meydanı'nda bir araya geldi.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde binlerce kişi, Filistin'e destek vermek amacıyla Schouwburg Meydanı'nda bir araya geldi.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde binlerce kişi, Filistin'e destek vermek amacıyla Schouwburg Meydanı'nda bir araya geldi.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde binlerce kişi, Filistin'e destek vermek amacıyla Schouwburg Meydanı'nda bir araya geldi.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde binlerce kişi, Filistin'e destek vermek amacıyla Schouwburg Meydanı'nda bir araya geldi.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde binlerce kişi, Filistin'e destek vermek amacıyla Schouwburg Meydanı'nda bir araya geldi.