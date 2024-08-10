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Hollanda'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Utrecht'te Gazze'deki saldırıları protesto etmek için yüzlerce kişi toplandı, uluslararası destek talepleri gündeme geldi.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 17:36
Hollanda'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Hollanda'da Filistin'e Destek Eylemi

Hollanda'nın Utrecht kenti, Gazze'deki artan saldırılara karşı protesto gösterisine ev sahipliği yaptı. Yüzlerce kişi, Janskerkhof Meydanı'nda bir araya gelerek Filistinlilere destek verdiler.

Protesto ve Talepler

Eylemde konuşan aktivistler, Batılı ülkelerin, özellikle Hollanda, ABD, İngiltere ve Almanya'nın, İsrail'e verdiği destekten dolayı eleştirilerde bulundular. Uluslararası toplumdan savaşın sona erdirilmesi için acil adımlar atmasını beklediklerini dile getirdiler.

Yürüyüş Detayları

Göstericiler, atraksiyon mekânlarının yer aldığı kent merkezinde yürüyerek yeniden Janskerkhof Meydanı'na döndüler. Yürüyüş sırasında, Starbucks, McDonald's ve Zara gibi markalara yönelik protesto içerikli sloganlar attılar.

Pankartlar ve Sloganlar

"Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak" yazılı pankartlar taşıyan katılımcılar, "Ateşkes, şimdi", "Soykırımı durdur" ve "Filistin'de soykırım yaşanıyor" gibi dövizlerle seslerini yükselttiler.

Soykırımın Aşılması

Konuşmacılar, İsrail'in saldırılarının 300 günü aştığını ve Gazze'deki sivillerin maruz kaldıkları vahşeti anlattı. Yürüyüş boyunca, katılımcılar ve çevrede bulunanlar, slogan ve alkışlarla eylemcilere destek verdiler.

Hollanda'nın Utrecht kentinde yüzlerce kişi, Gazze'deki soykırımı protesto etmek ve Filistin'e...

Hollanda'nın Utrecht kentinde yüzlerce kişi, Gazze'deki soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek olmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Hollanda'nın Utrecht kentinde yüzlerce kişi, Gazze'deki soykırımı protesto etmek ve Filistin'e...

Hollanda'nın Utrecht kentinde yüzlerce kişi, Gazze'deki soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek olmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Hollanda'nın Utrecht kentinde yüzlerce kişi, Gazze'deki soykırımı protesto etmek ve Filistin'e...

Hollanda'nın Utrecht kentinde yüzlerce kişi, Gazze'deki soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek olmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Hollanda'nın Utrecht kentinde yüzlerce kişi, Gazze'deki soykırımı protesto etmek ve Filistin'e...

Hollanda'nın Utrecht kentinde yüzlerce kişi, Gazze'deki soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek olmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Hollanda'nın Utrecht kentinde yüzlerce kişi, Gazze'deki soykırımı protesto etmek ve Filistin'e...

Hollanda'nın Utrecht kentinde yüzlerce kişi, Gazze'deki soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek olmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Hollanda'nın Utrecht kentinde yüzlerce kişi, Gazze'deki soykırımı protesto etmek ve Filistin'e...

Hollanda'nın Utrecht kentinde yüzlerce kişi, Gazze'deki soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek olmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Hollanda'nın Utrecht kentinde yüzlerce kişi, Gazze'deki soykırımı protesto etmek ve Filistin'e...

Hollanda'nın Utrecht kentinde yüzlerce kişi, Gazze'deki soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek olmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Hollanda'nın Utrecht kentinde yüzlerce kişi, Gazze'deki soykırımı protesto etmek ve Filistin'e...

Hollanda'nın Utrecht kentinde yüzlerce kişi, Gazze'deki soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek olmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Hollanda'nın Utrecht kentinde yüzlerce kişi, Gazze'deki soykırımı protesto etmek ve Filistin'e...

Hollanda'nın Utrecht kentinde yüzlerce kişi, Gazze'deki soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek olmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Hollanda'nın Utrecht kentinde yüzlerce kişi, Gazze'deki soykırımı protesto etmek ve Filistin'e...

Hollanda'nın Utrecht kentinde yüzlerce kişi, Gazze'deki soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek olmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Hollanda'nın Utrecht kentinde yüzlerce kişi, Gazze'deki soykırımı protesto etmek ve Filistin'e...

Hollanda'nın Utrecht kentinde yüzlerce kişi, Gazze'deki soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek olmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Hollanda'nın Utrecht kentinde yüzlerce kişi, Gazze'deki soykırımı protesto etmek ve Filistin'e...

Hollanda'nın Utrecht kentinde yüzlerce kişi, Gazze'deki soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek olmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Hollanda'nın Utrecht kentinde yüzlerce kişi, Gazze'deki soykırımı protesto etmek ve Filistin'e...

Hollanda'nın Utrecht kentinde yüzlerce kişi, Gazze'deki soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek olmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Hollanda'nın Utrecht kentinde yüzlerce kişi, Gazze'deki soykırımı protesto etmek ve Filistin'e...

Hollanda'nın Utrecht kentinde yüzlerce kişi, Gazze'deki soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek olmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Hollanda'nın Utrecht kentinde yüzlerce kişi, Gazze'deki soykırımı protesto etmek ve Filistin'e...

Hollanda'nın Utrecht kentinde yüzlerce kişi, Gazze'deki soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek olmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Hollanda'nın Utrecht kentinde yüzlerce kişi, Gazze'deki soykırımı protesto etmek ve Filistin'e...

Hollanda'nın Utrecht kentinde yüzlerce kişi, Gazze'deki soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek olmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Hollanda'nın Utrecht kentinde yüzlerce kişi, Gazze'deki soykırımı protesto etmek ve Filistin'e...

Hollanda'nın Utrecht kentinde yüzlerce kişi, Gazze'deki soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek olmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Hollanda'nın Utrecht kentinde yüzlerce kişi, Gazze'deki soykırımı protesto etmek ve Filistin'e...

Hollanda'nın Utrecht kentinde yüzlerce kişi, Gazze'deki soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek olmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

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