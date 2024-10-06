Hollanda'da Gazze İçin Anma Töreni Düzenlendi

Amsterdam'da Gazze'nin Kurbanlarına Saygı Duruşu

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Dominicus Kilisesi'nde, Gazze'de yaşamını yitirenler için önemli bir anma töreni düzenlendi. Törende, Hollanda Belediye Başkanı Femke Halsema ve Filistin'in Hollanda'daki temsilcisi Büyükelçi Ammar Hijazi gibi önemli isimler yer aldı. Katılımcılar, Gazze'deki soykırımın mağdurları için dualar etti ve Kur'an-ı Kerim tilaveti dinledi.

İnsanlık İçin Birleşik Mesaj

Törende bir konuşma yapan Dominicus Kilisesi papazı Janneke Stegmen, "Bu iki tarafın da acılarını paylaşabileceği bir yer olması çok önemli," dedi. Stegmen, Gazze'de yaşananların bir yıldır devam ettiğine vurgu yaparak, "Kılavuzluk eden her dinin mensubu burada; onları dinlemek büyük anlam taşıyor," diye ekledi.

Empati Eksikliği ve Adalet Arayışı

Stegmen, Hristiyanların İsrail devletini desteklemesine rağmen Filistinlilere daha az empati gösterdiğini belirtti. "Bu acı verici, çünkü bu tutum, Filistinlilerin acılarına ve yaşadığı adaletsizliğe göz yummak demektir," dedi.

Çiçekler ve Müzik ile Anma

Törende katılımcılar, siyah kıyafetlerle kilisede belirlenen alana çiçekler bıraktılar. Etkinlik sonunda, Gazze'den gelen sanatçılar Arapça parçalar seslendirdi ve birçok katılımcı gözyaşlarına hakim olamadı.