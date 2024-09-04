Hollanda'da İslami Okula Tazminat Kararı

Hollanda'da Mahkeme Karar Verdi

Hollanda'daki Lahey Bölge Mahkemesi, Amsterdam'da bulunan İslami eğitim veren Cornelius Haga Lisesi'ne yönelik yanlış algı sebebiyle devletin tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti.

Kararın Detayları

Mahkeme, Şubat 2019 ile Ocak 2020 tarihleri arasında Hollanda devletinin okul hakkında "antidemokratik ve entegrasyon karşıtı" kişilerin bulunduğu yönünde yanlış bir algı oluşturduğunu belirtti. Bu durum, okulun öğrenci kaydını önemli ölçüde azalttı ve mali zarara yol açtı.

İstihbarat Raporları ve Medya Etkisi

Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesi (AIVD), okul çalışanları ve müfredatına ilişkin olumsuz raporlar yayınladı. Bu raporlar, okulun "nefret okulu" olarak adlandırılmasına neden olurken, eski Başbakan Mark Rutte ailelere çocuklarını bu okula göndermemeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Okulun Savunması ve Mahkeme Süreci

Okul yönetimi, iddialara karşı yargıya başvurdu. Nisan 2021'deki bir incelemede, okulun ders kalitesi ve öğrencilerin güvenliği hakkında olumlu görüşler bildirildi. Ekim 2022’de ise Danıştay, okul idarecilerinin kötü yönetim yaptığına dair bir bulgu bulmadı.

Sonuç

Mahkeme, devletin okulun gelişimini engellediğine ve bu sebeple tazminat kararı alınmasına hükmetti. 2017/2018 eğitim yılında 40'tan fazla öğrenciyle faaliyete geçen okul, eğitim içeriği açısından yeterli düzeyde olmasına rağmen devletin oluşturduğu olumsuz algı yüzünden zarara uğradı.