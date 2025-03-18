Hollanda'da İsrail'in Gazze Saldırıları Protesto Edildi

Hollanda'nın çeşitli şehirlerinde, İsrail'in Gazze'de ateşkesi bozup yeniden saldırıya geçmesine karşı protestolar düzenlendi.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 22:47
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 22:51
Hollanda'da İsrail'in Gazze Saldırıları Protesto Edildi

Hollanda'da, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar, 400'den fazla kişinin ölümüne ve 500'den fazla kişinin yaralanmasına yol açtı. Bu durum, ülkede geniş çaplı protestolara neden oldu.

Rotterdam, Utrecht, Amsterdam, Nijmegen, Gouda, Lahey ve Eindhoven gibi şehirlerde toplanan Filistin destekçileri, İsrail'in saldırılarını kınayarak sokaklara döküldü. Protestocular, Rotterdam merkez tren istasyonu önünde yerel saatle 16.00’da (TSİ 18.00) bir araya gelerek, ateşkesin bozulmasını ve İsrail'in saldırganlığını soykırım suçunun devamı olarak tanımladı.

Göstericiler arasında konuşan aktivistler, İsrail’in bu hareketinin kabul edilemez olduğunu vurgularken, ABD yönetimi ve Başkan Donald Trump’a da sert eleştirilerde bulundular. Trump'ın Gazze'ye müdahale planının hukuka aykırı olduğunu belirten protestocular, ellerindeki Filistin bayraklarıyla “Nehirden denize özgür Filistin” sloganları attı.

Hollanda hükümetinin İsrail’e verdiği desteği eleştiren protestocular, işgal sona erene kadar boykot gibi eylemlere devam edilmesi gerektiğini söyledi. Gösteride, “Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak”, “İşgali sona erdir”, “Soykırımı durdur”, “İsrail'i boykot et” ve “Utanın” yazılı dövizler taşıdılar.

Ateşkesi Bozan İsrail'in Saldırıları Başladı

İsrail ordusu, 19 Ocak tarihinde yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına tekrar başladı. Gazze’ye yapılan hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 400 kişi hayatını kaybetti ve 500'den fazla kişi yaralandı.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, saldırıların, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatları doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi. Hamas ise yaptığı açıklamada, “İsrail’in verdiği sözlere uymadığını” ve Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını ifade etti.

İsrail'deki muhalefet partileri de, Netanyahu'nun tartışmalı siyasi adımları altında saldırıların yeniden başlamasına dikkat çekerek, bu durumu eleştirdi.

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı ve 400'den fazla kişinin ölümüne, 500'ü...

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı ve 400'den fazla kişinin ölümüne, 500'ü aşkın kişinin yaralanmasına neden olan saldırılar, Hollanda'nın çeşitli yerlerinde protesto edildi.

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı ve 400'den fazla kişinin ölümüne, 500'ü...

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı ve 400'den fazla kişinin ölümüne, 500'ü aşkın kişinin yaralanmasına neden olan saldırılar, Hollanda'nın çeşitli yerlerinde protesto edildi.

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