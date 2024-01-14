Hollanda'da Kuran-ı Kerim yakmaya eylemi! Polis bakın kimleri gözaltına aldı

Hollanda'da, Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld'in Kuran yakma eylemi sırasında başka bir grup tarafından müdahale edilmesi sonucu polis ile grup arasında arbede yaşandı. Olay, Arnhem şehrinde meydana geldi ve Wagensveld ile üç polis memuru yaralandı. Belediye Başkanı Ahmed Marcouch, polise karşı şiddetin kabul edilemez olduğunu belirtti. Gözaltına alınan üç kişiyle ilgili olarak Belediye Başkanı Marcouch, ilerleyen günlerde daha fazla kişinin gözaltına alınabileceğini söyledi.





Wagensveld, Kuran yakma eylemi için belediyeden izin almıştı. Şehir yönetimi, eylemin yasal olduğunu ifade etmişti. Ancak eylem, şehirdeki Müslüman toplumunda büyük rahatsızlık yaratmış ve bir cami derneği tarafından karşı eylem çağrısı yapılmıştı. Gösteri sırasında çıkan olaylarda Wagensveld ve üç polis memuru yaralandı, üç kişi gözaltına alındı. Belediye Meclisi üyesi Yıldırım Usta, belediyenin eyleme izin vermesini eleştirdi ve daha etkin önlemler alınması çağrısında bulundu. Wagensveld daha önce de benzer provokatif eylemlerde bulunmuştu.