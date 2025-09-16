Hollanda'da Şiddetli Fırtına: Konteynerler ve Ağaçlar Devrildi

Hollanda'da saatte 100 km'ye varan fırtına nedeniyle sahil ve kuzey bölgelerde sarı alarm verildi; Rotterdam Limanı'nda konteynerler devrildi, Schiedam'da cam paneller düştü.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 00:01
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 00:05
Hollanda'da Şiddetli Fırtına: Konteynerler ve Ağaçlar Devrildi

Hollanda'da şiddetli fırtına yaşamı olumsuz etkiledi

Hollanda'da saatteki hızı 100 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yetkililer tarafından sarı alarm ilan edildi.

KNMI uyarısı ve etkin bölgeler

Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (KNMI), ülkenin sahil kısmı ve kuzey bölgesinde hızı saatte 100 kilometreye varan rüzgârların görüldüğünü bildirdi. KNMI, şiddetli rüzgârın sabaha kadar devam edeceğini belirtti.

Altyapı ve yerel hasarlar

Rotterdam Limanı'nda konteynerlerin devrilmesi sonucu bazı konteynerler araçların üzerine düştü ve limana giden yolun bir bölümü ulaşıma kapatıldı.

Schiedam Belediye binasının çatısındaki bazı cam paneller yere düşerken, farklı şehirlerde ağaçların yol kenarlarına ve araçların üzerine devrildiği bildirildi.

Medya raporları

Yerel medyada yer alan haberlerde, şiddetli rüzgârın ülke genelinde birçok bölgede sıkıntılara yol açtığı ve çeşitli noktalarda ciddi hasar oluştuğu aktarıldı.

Hollanda’da saatteki hızı 100 kilometreyi bulan rüzgarların görüldüğü fırtına nedeniyle sarı alarm...

Hollanda’da saatteki hızı 100 kilometreyi bulan rüzgarların görüldüğü fırtına nedeniyle sarı alarm verildi. Rotterdam Limanı'nda konteynerlerin devrilerek araçların üzerine düşmesi sonucu limana giden yolun bir bölümü kapatıldı.

Hollanda’da saatteki hızı 100 kilometreyi bulan rüzgarların görüldüğü fırtına nedeniyle sarı alarm...

İLGİLİ HABERLER

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hollanda'da Şiddetli Fırtına: Konteynerler ve Ağaçlar Devrildi
2
İsrail, Netanyahu’nun Trump’ı Doha saldırısı öncesi bilgilendirdiği iddiasını reddetti
3
Elazığ Valiliği: Hankendi Mahallesi'nde Patlama İhbarı, İncelemede Olumsuzluk Bulunmadı
4
Konya Karatay'da İnşaatta İşçi Ağır Yaralı Bulundu
5
Şanlıurfa Bozova'da halatı kopan yük asansörü düştü: 4 yaralı
6
Diyarbakır'da Kayıp 16 Yaşındaki Betül K. Batman'da Bulundu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü