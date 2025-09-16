Hollanda'da Şiddetli Fırtına: Konteynerler ve Ağaçlar Devrildi

Hollanda'da şiddetli fırtına yaşamı olumsuz etkiledi

Hollanda'da saatteki hızı 100 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yetkililer tarafından sarı alarm ilan edildi.

KNMI uyarısı ve etkin bölgeler

Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (KNMI), ülkenin sahil kısmı ve kuzey bölgesinde hızı saatte 100 kilometreye varan rüzgârların görüldüğünü bildirdi. KNMI, şiddetli rüzgârın sabaha kadar devam edeceğini belirtti.

Altyapı ve yerel hasarlar

Rotterdam Limanı'nda konteynerlerin devrilmesi sonucu bazı konteynerler araçların üzerine düştü ve limana giden yolun bir bölümü ulaşıma kapatıldı.

Schiedam Belediye binasının çatısındaki bazı cam paneller yere düşerken, farklı şehirlerde ağaçların yol kenarlarına ve araçların üzerine devrildiği bildirildi.

Medya raporları

Yerel medyada yer alan haberlerde, şiddetli rüzgârın ülke genelinde birçok bölgede sıkıntılara yol açtığı ve çeşitli noktalarda ciddi hasar oluştuğu aktarıldı.

