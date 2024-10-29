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Hollanda'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı, Hollanda'da anlamlı bir resepsiyonla kutlandı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 21:43
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 21:43
Hollanda'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Hollanda'da Türkiye'nin 101. Yıl Kutlaması

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü, Hollanda'daki düzenlenen bir resepsiyonla kutlandı. Resepsiyon, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği tarafından gerçekleştirildi.

Önemli Katılımcılar

Etkinliğe, Hollanda Senato Başkanı Jan Anthonie Bruijn, Dışişleri Bakan Yardımcısı Carola van Rijnsoever, Hollanda Parlamentosu üyeleri, Lahey'deki diplomatik misyon temsilcileri, askeri ataşeler ve Türk toplumu temsilcileri katıldı.

Program Detayları

Resepsiyona, Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy, Rotterdam Başkonsolosu Sevgi Kısacık, ve Deventer Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz de katılım gösterdi. Etkinlik, Türkiye ve Hollanda milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

Mesajlar ve İlişkiler

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı yayınlandı. Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, konuşmasında Türkiye-Hollanda ilişkilerinin yaklaşık 500 yıllık geçmişine vurgu yaptı. Ünal, iki ülke arasındaki dostluğun hiçbir savaşla lekelenmediğini ifade etti.

Geleceğe Dair Vizyon

Ünal ayrıca, "1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti, büyük işler başararak gelecekte daha da büyük başarılar elde edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın tanımladığı 'Türkiye Yüzyılı' döneminde, Cumhuriyetimizin kurucularının bıraktığı iradeyle ülkemizi ileriye taşıma kararlılığındayız." dedi.

Bu anlamlı kutlama, Türkiye'nin Amsterdam, Rotterdam ve Deventer Başkonsoloslukları ev sahipliğinde gerçekleşti.

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