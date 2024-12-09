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Hollanda'daki Patlama: Ölü Sayısı 6'ya Yükseldi

Hollanda'nın Lahey kentinde 7 Aralık'ta meydana gelen patlamada ölü sayısı 6'ya yükseldi. Araştırmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 17:48
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 17:48
Hollanda'daki Patlama: Ölü Sayısı 6'ya Yükseldi

Hollanda'daki Patlama: Ölü Sayısı 6'ya Yükseldi

Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de, 7 Aralık'ta üç katlı bir apartmanda meydana gelen patlamada ölü sayısının 6'ya çıktığı bildirildi. Lahey İtfaiye Birliği, patlama sonrası apartmanın bir bölümünün çökmesi ve yangın çıkmasının ardından yapılan aramalar neticesinde toplamda 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Enkazdan Sağ Çıkanlar

Patlamanın ardından yapılan çalışmalarda iki kişinin enkazdan sağ çıkarıldığı, toplam yaralı sayısının ise 5 olduğu belirtildi. Yerel medya, apartmanın enkazında yapılan arama çalışmalarının sonlandırıldığını aktardı.

Olayın Detayları

Lahey İtfaiye Birliği, 7 Aralık Cumartesi günü yerel saatle 06.15'te patlamanın meydana geldiği ve yangın çıktığı bilgisini verdi. İlk açıklamalarda enkazdan 3 ceset'in çıkarıldığı, birinin durumu ağır 3 yaralının hastaneye kaldırıldığı ve daha fazla kişinin enkaz altında olabileceği tahmin ediliyordu.

Patlama sonucu çevredeki yaklaşık 40 daire tedbir amaçlı olarak tahliye edildi. Emniyet yetkilileri, patlamanın sebebinin henüz belirlenmediğini, ayrıca olay yerinden hızla uzaklaşan bir araca dair bilgi sahibi olanları bilgilendirmeye davet etti.

Adalet ve Güvenlik Bakanı David van Weel, patlama nedeninin bir saldırı olabileceğine dair bulgular bulunduğunu ve olayla ilgili araştırmanın devam ettiğini ifade etti.

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