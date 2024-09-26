Hollanda'dan İsrail'e Gazze'ye Medya Girişi Çağrısı

Hollanda'dan İsrail'e Medya Girişi Çağrısı

Hollanda Genel Yayın Yönetmenleri Cemiyeti, İsrail'e uluslararası medyanın Gazze Şeridi'ne girişinin engellenmemesi çağrısında bulundu. Yayın yöneticileri, özellikle savaş dönemlerinde basın özgülüğünün önemine dikkat çekti.

İsrail Başbakanına Mektup

Cemiyetin Başkanı Corine de Vries imzalı mektupta, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan gazetecilerin Gazze'ye girişine izin vermesi istendi. Mektupta, "Savaşın üzerinden neredeyse bir yıl geçmesine rağmen, İsrail hükümeti hala uluslararası gazetecilerin bağımsız haber yapmak üzere Gazze'ye girmesini engelliyor" ifadelerine yer verildi.

Gazetecilerin Şartları

Mektupta, Gazze'deki gazetecilerin çok zor ve tehlikeli koşullarda çalıştığına dikkat çekilerek, İsrail'den Gazze'ye gazetecilerin girmesine yönelik kısıtlamaların hemen sonlandırılması talep edildi. Bu tür engellemelerin, uygulamayı yapanların inandırıcılığını azalttığı vurgulandı.

Basın Özgürlüğü Çağrısı

Cemiyet, İsrail hükümetini, gazetecileri koruma yükümlülüğünü yerine getirmeye ve uluslararası medyanın Gazze'ye bağımsız erişimine izin vererek basın özgürlüğüne bağlılığını sürdürmeye çağırdı.