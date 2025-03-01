Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp, Batı Şeria'daki Gerginliğe Dikkat Çekti

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyindeki mülteci kamplarında yürüttüğü askeri operasyonlar nedeniyle derin bir endişe duyduğunu açıkladı. Ramazan ayının başlaması dolayısıyla gerginliğin azaltılmasının kritik önem taşıdığını belirtti.

Veldkamp, sosyal medya platformu X üzerinden Batı Şeria'daki duruma dair açıklamalarda bulundu. Avrupa Birliği’nin (AB) konuya ilişkin kaygılarını alıntılayarak, "Hollanda, Batı Şeria'daki durum konusunda AB'nin belirttiği endişeleri paylaşıyor. Özellikle Ramazan ayının başlangıcı ışığında gerginliğin azaltılması önemlidir" ifadesini kullandı.

AB, İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyindeki mülteci kamplarında başlattığı askeri operasyonun sonuçları hakkında ciddi endişeler taşıdığını belirtmişti. AB'nin açıklamasında, İsrail’in Filistinlilere yönelik Batı Şeria'da başlattığı ve 40 gündür devam eden operasyonların çok sayıda can kaybına, yaklaşık 40 bin Filistinlinin evlerinden edilmesine ve hayati sivil altyapının tahrip edilmesine yol açtığı bilgisi yer aldı.

AB, ayrıca İsrail'i, işgali altındaki Batı Şeria'da yürüttüğü askeri operasyonlarda sivillerin korunması ve yerinden edilmiş kişilerin evlerine güvenli şekilde dönebilmesi için uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaya çağırdı.