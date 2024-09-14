Hollanda Göçmen Sorununa Çözüm Arıyor: Olağanüstü Hal Planı

Hollanda, Göçmen Sorunuyla Mücadele İçin Olağanüstü Hal İlan Etmeye Hazırlanıyor

Yeni kabine programını açıklayan Hollanda'daki koalisyon hükümeti, göçmen sorununa karşı daha sıkı tedbirler uygulanmasını sağlayacak olağanüstü hal ilan etmeye yönelik adımlar atıyor.

Kabine Programı Yayınlandı

Hollanda hükümetinin kabine programı bugün kamuoyuna duyuruldu. Yaklaşık 138 sayfa uzunluğundaki programın en dikkate değer unsuru, göçmen sorununa yönelik sıkı önlemler alacak olması. Bu kapsamda, Yabancılar Kanunu'nda olağanüstü hal ilan etme yetkisinin kullanılması planlandığı belirtiliyor.

Olağanüstü Halin Etkileri

Olağanüstü hal altında, hükümetin Meclis'e danışmadan düzenleme yapabilme yetkisi olacak. Bu durum, savaş, doğal afet veya pandemi gibi olağanüstü durumlarda geçerli olacak.

Hükümet, aile birleşimi hakkından yararlanmak isteyenler için, düzenli ve yeterli gelir sağlama ve en az 2 yıldır aynı konutta ikamet etme şartı getirecek. Ayrıca, 18 yaş üzerindeki çocukların aile birleşiminden yararlanamayacağı açıklandı.

İltica Başvurularında Sıkı Denetim

Hükümet programında, iltica başvurularının artık daha sıkı bir incelemeden geçirilmesi ve duruşmalara katılmayan sığınmacıların başvurularının reddedilme imkanının olacağı ifade ediliyor. Ayrıca oturum izni olmayanların zorla sınır dışı edilmesinin de hedeflendiği belirtiliyor.

AB Düzenlemelerinden Çekilme Planı

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, hükümetin Avrupa Birliği göç düzenlemelerinden çekilmek için resmi talepte bulunacağını açıkladı. Bu karar, koalisyon hükümetinin Avrupa iltica ve göç politikasından ayrılma isteğini ortaya koyuyor.

Muhalefet ve Uzman Eleştirileri

Hükümetin olağanüstü hal ilan etme planı, muhalefetten ve bazı uzmanlardan sert eleştiriler aldı. Yeşil Sol ve İşçi Partisi lideri Frans Timmermans, hükümetin adalet anlayışını sarsacak önlemler aldığını ifade etti. Uzmanlar ise olağanüstü halin gerekçelerinin tartışmalı olduğunu, durumu haklı gösterecek bir neden bulunmadığını dile getirdiler.

Leiden Üniversitesi'nden anayasa hukuku profesörü Wim Voermans, yasanın yalnızca doğal afetler gibi özel durumlarla sınırlı olduğunu vurgulayarak, meclisin devre dışı bırakılmasına karşı çıktıklarını belirtti.

Sonuç olarak, Hollanda hükümeti, göçmen sorunuyla mücadele için önemli adımlar atmayı hedefliyor ancak bu durum hem iç hem de uluslararası düzeyde çeşitli tartışmalara yol açıyor.