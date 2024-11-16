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Hollanda Güvenlik Birimleri, İsrail'in Siyaset Müdahalesinden Endişeli

Hollanda güvenlik birimleri, İsrail'in politikaya müdahalesinden rahatsızlık duyuyor. Maccabi taraftarlarına yönelik raporlar gündemde.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 01:08
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 01:08
Hollanda Güvenlik Birimleri, İsrail'in Siyaset Müdahalesinden Endişeli

Hollanda'da Güvenlik Birimlerinden İsrail'e Tepki

Hollanda'nın güvenlik birimleri, İsrail Diaspora ve Antisemitizmle Mücadele Bakanlığı'nın Amsterdam'daki Maccabi taraftarlarına yönelik gönderdiği özel rapordan rahatsızlık duydu. Meclis oturumu öncesinde milletvekillerine ulaştırılan rapor, ülkedeki siyasetin dışardan etkilenmesine bir örnek teşkil ediyor.

Olaylar ve Rapordaki İddialar

Hollanda'nın önde gelen gazetelerinden De Volkskrant tarafından yayımlanan haberde, söz konusu raporda Maccabi taraftarlarının şiddet eylemleriyle ilgili Hollandalı kuruluşların Hamas ile bağlantılı olduğu iddia edildi. Hükümet koalisyonunun küçük ortağı BBB partisinin Meclis Grup Başkanı Caroline van der Plas, oturumda rapordaki iddiaları dile getirerek Başbakan Dick Schoof'a sorular yöneltti.

Bakanlıkların Tepkisi ve Raporun İçeriği

Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı David van Weel raporun varlığını onaylarken, SGP partisi milletvekili Chris Stoffer İsrail tarafından Hamas yanlısı olarak tanımlanan Hollandalı kuruluşların yaptırım listesine alınması için önerge sundu. İsrail Diaspora ve Antisemitizmle Mücadele Bakanı Amichai Chikli, De Telegraaf gazetesine verdiği demeçte, "Bu terör ağı yok edilmeli ve gerekli tedbirler alınmalı" dedi.

Bakanlıklardaki Endişe

Güvenlik bakanlıklarından gelen üst düzey kaynaklar, bu tür müdahalelerin istenmediğini ve raporun bürokratik düzeyde endişe yarattığını belirtiyor. İçişleri Bakanlığı sözcüsü, İsrail'in müdahalesi ile ilgili sorulara yanıt vermek istemedi. Ulusal Terörle Mücadele ve Güvenlik Koordinatörlüğü (NCTV), raporu incelediklerini fakat henüz bir açıklama yapmak istemediklerini duyurdu.

Uzman Görüşleri ve Destek İfadeleri

Clingendael Enstitüsü güvenlik uzmanı Koen Aartsma, aceleyle hazırlanmış ve tarafsız olmayan bir kaynaktan gelen raporların dikkatle ele alınması gerektiğini vurguladı. Öte yandan, İsrail'in Hollanda Büyükelçisi Modi Ephraim, bakanlığın rolünün antisemitizmi tespit etmek ve bununla mücadele etmek olduğunu ifade ederek, "Hollanda'daki soruşturmaya tam destek veriyoruz" açıklamasında bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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