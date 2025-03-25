Hollanda, İsrail’in Batı Şeria'daki Yerleşimleri Kınadı

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, İsrail’in, işgal altındaki Batı Şeria'da 13 yasa dışı yerleşimi 'bağımsız birimler' olarak tanıma kararını şiddetle kınadığını açıkladı.

Veldkamp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria’da süregelen şiddete ve İsrail’in aldığı kararlara dair değerlendirmelerde bulundu. “Hollanda, 13 yasa dışı yerleşimin bağımsız birimler olarak tanınması kararını kınıyor.” diyen Veldkamp, bu durumun iki devletli çözüm ihtimalini zayıflattığını vurguladı.

Zamanla artan gerginlik ve yerleşimci şiddeti konusundaki endişelerini dile getiren Veldkamp, “Filistinli film yapımcısı Hamdan Ballal ve diğerlerine yönelik saldırılar da başka bir örnek. Bunu kınıyorum ve İsrail'i bu tür şiddeti önlemeye ve sorgulamaya çağırıyorum.” ifadelerini kullandı.

Veldkamp ayrıca, Avrupa Birliği’nde, şiddet yanlısı yerleşimcileri ve örgütlerini hedef alan üçüncü bir yaptırım paketinin kabul edilmesini savunmaya devam edeceklerini belirtti.