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Hollanda, Netanyahu'yu UCM Kararına Göre Tutuklayacak

Hollanda, UCM kararını uygulayarak Netanyahu'yu ülkeye geldiğinde tutuklayacak.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 17:03
Hollanda, Netanyahu'yu UCM Kararına Göre Tutuklayacak

Hollanda, UCM Kararına Uygun Hareket Edecek

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından verilen tutuklama emrinin uygulanacağını duyurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan yargılanıyor.

UCM'nin Emrine Saygı

Veldkamp, Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada, UCM'nin Netanyahu için çıkardığı tutuklama emrine saygı duyacaklarını vurguladı. Hollanda'nın, Netanyahu'nun ülkeye girişinde gerekli adımları atacağına dikkat çekti.

İletişim Politikası Değişiyor

Veldkamp, "Hollanda, Netanyahu ile artık zorunlu olmayan temaslar kurmayacak. Hollanda'nın UCM'nin Roma Statüsü'ne uyması mecburidir." şeklinde konuşarak, ülkesinin uluslararası hukuk çerçevesinde hareket edeceğinin altını çizdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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