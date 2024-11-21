Hollanda, Netanyahu'yu UCM Kararına Göre Tutuklayacak

Hollanda, UCM Kararına Uygun Hareket Edecek
Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından verilen tutuklama emrinin uygulanacağını duyurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan yargılanıyor.
UCM'nin Emrine Saygı
Veldkamp, Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada, UCM'nin Netanyahu için çıkardığı tutuklama emrine saygı duyacaklarını vurguladı. Hollanda'nın, Netanyahu'nun ülkeye girişinde gerekli adımları atacağına dikkat çekti.
İletişim Politikası Değişiyor
Veldkamp, "Hollanda, Netanyahu ile artık zorunlu olmayan temaslar kurmayacak. Hollanda'nın UCM'nin Roma Statüsü'ne uyması mecburidir." şeklinde konuşarak, ülkesinin uluslararası hukuk çerçevesinde hareket edeceğinin altını çizdi.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.