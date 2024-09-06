Hollanda, Olası Rus Tehditlerine Karşı Savunma Bütçesini Artırıyor

Hollanda, Rusya'nın Tehditlerine Karşı Hazırlıklarını Artırıyor

Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans, Rusya'nın olası askeri saldırılarına karşı ülkenin savunma güçlerini artırmak için yıllık 2.4 milyar avro ek bütçe ayıracaklarını duyurdu.

Tehditler ve Stratejik Önlemler

Brekelmans, 2024 yılı için sunulan Savunma Mutabakatı toplantısında Rusya'nın, NATO ittifakındaki Avrupa ülkeleri için tehdit oluşturduğunu belirtti.

Ukrayna'daki savaşın, NATO'ya yönelik saldırı potansiyelini artırmasından endişe duyduğunu ifade eden Brekelmans, "Bu durum, Hollanda'nın güvenliği ve refahı için önemli sonuçlar doğurabilir. Müttefiklerimizle işbirliği yaparak bu durumu önlemeliyiz. Zaman kaybetmeksizin düşmanlarımızı caydırmak, NATO sınırlarını korumak ve daha fazla savaşı önlemek için harekete geçmeliyiz." dedi.

Artan Tehditlere Karşı Gerekli Önlemler

Brekelmans, Avrupa ülkelerine yönelik tehditlerin arttığını belirterek, "Çin, İran, terörizm ve siber saldırılar gibi yeni tehditler gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Dijital sistemlerimiz ve altyapılarımız sürekli saldırıya uğruyor. Bu nedenle, güvenilir ve güçlü bir orduya ihtiyaç var. Hollanda'da huzur içerisinde yaşamış gibi görünsek de, gerçekler durumu ifade etmiyor. Artık 'gri bölge'deyiz; barış ve savaş arasında gelgit yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknik ve İnsani Yatırımların Artışı

Hollanda'nın yıllık 2.4 milyar avro bütçe ayırması, ülkenin NATO’nun savunma standartlarına uyum sağlaması adına tarihi bir adım olarak değerlendiriliyor. Bunun sonucunda, ordunun 13 yıl aradan sonra kendi tam teşekküllü tank taburuna yeniden sahip olacağı belirtildi.

Brekelmans, savunmanın güçlendirilmesi amacıyla muharebe gücüne yıllık 1.5 milyar avro aktarılacağını, ayrıca hava kuvvetlerine ilave 6 yeni F-35 savaş uçağı, deniz kuvvetlerine yeni fırkateynler ve mühimmat stoklarının artırılması için yatırımlar yapılacağını da kaydetti. 260 milyon avroluk bütçe, ordunun insan kaynağını güçlendirmek ve sürdürülebilir bir şekilde savaşma kabiliyetini artırmak için tahsis edilecek.