Hollanda Parlamentosu'nda Netanyahu için Tutuklama Emri Kabul Edildi

Hollanda Parlamentosu, Netanyahu ve Gallant için Tutuklama Emri Onayladı

Hollanda Parlamentosu, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verilen tutuklama emrinin uygulanmasını isteyen önergeyi kabul etti.

Önerge Detayları

Dışişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçe görüşmeleri sırasında, muhalefet partisi milletvekili Kate Piri ve 5 diğer milletvekili tarafından sunulan önerge, meclisten oy çokluğuyla geçti. Önergede, hükümetten UCM'nin tutuklama kararının taraf ülkelerce uygulanması için çaba göstermesi talep edildi. Ayrıca, Hollanda'nın bu tutuklama kararına uyması ve Netanyahu ile acil olmayan tüm temasların derhal dondurulması istendi.

Koalisyon İçi Ayrışma

Piri, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Geert Wilders liderliğindeki aşırı sağcı PVV ve Caroline van der Plas liderliğindeki Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi (BBB) vekillerinin önergeye karşı oy kullandığını belirtti.

Yossi Dagan'a Yaptırım Çağrısı

Hollanda Parlamentosu, bugün ayrıca Batı Şeria'nın kuzeyindeki Yerleşim Bölgeleri Konseyi Başkanı Yossi Dagan hakkında Avrupa Birliği yaptırımlarının desteklenmesini isteyen bir önergeyi de kabul etti. Dagan, geçtiğimiz aralık ayında Hollandalı aşırı sağcı lider Geert Wilders'i Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerden birine davet etmişti.

UCM'nin Tutuklama Kararı

UCM, 21 Kasım 2023'te yaptığı açıklamada, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar" nedeniyle Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.