Hollanda: Trump’ın Gazze Planı Refah Kapısı’nın Tam Açılmasına Katkı Sağlasın

Hollanda Dışişleri Bakanı van Weel Refah Kapısı'nı Ziyaret Etti

Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planının, Refah Sınır Kapısının Filistin tarafının tamamen açılmasına katkı sağlamasını umduğunu söyledi.

Mısır resmi haber ajansı MENA, van Weel’in, gıda ve tıbbi yardım yüklü binlerce tırın Gazze Şeridi’ne giriş izni beklediği Mısır tarafındaki Refah Kapısı’nı ziyaret ettiğini bildirdi.

Saha İncelemesi ve Bilgi Alışverişi

Ziyaret sırasında van Weel, Kuzey Sina Valisi Halid Mucavir ve Kızılay yetkililerinden Gazze’deki son durum hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Bakan, Gazze Şeridi’ndeki insani durumun kötüleşmesinden duydukları endişeyi dile getirdi.

van Weel, "(Trump’ın Gazze planının) Sahada daha iyi koşulların sağlanmasına ve Refah Kapısı’nın Filistin tarafının da tamamen açılmasına katkı sunmasını umuyorum." dedi.

Yerinde İncelemeler Sürüyor

Mısır’ın "Kahire el-İhbariyye" kanalı da, van Weel’in ziyaretine Refah kara sınır kapısından başladığını, yardım ve insani destek malzemelerinin Gazze’ye ulaştırılma sürecini yerinde incelediğini bildirdi.

Hollandalı bakanın ayrıca El-Ariş Devlet Hastanesi’nde tedavi gören yaralı ve hasta Filistinlileri ziyaret etmesi ve El-Ariş Havalimanı’ndaki yardım depolarını incelemesi bekleniyor.