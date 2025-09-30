Hollanda, Trump'ın Gazze Planını Memnuniyetle Karşıladı

Hollanda geçici hükümeti, Donald Trump'ın Gazze için sunduğu barış planını memnuniyetle karşıladı; ateşkes, insani erişim ve rehinelerin serbest bırakılması vurgulandı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 00:42
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 00:42
Geçici hükümetten ateşkes ve insani yardım vurgusu

Hollanda'da geçici hükümet, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planını memnuniyetle karşıladı.

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Dick Schoof, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Trump'ın Gazze'ye yönelik planını değerlendirdi. Schoof, planla birlikte savaşın sonunun görünür hale geldiğini belirterek, "Şimdi Hamas'ın da onay vermesi gerekiyor. Ateşkes, kitlesel insani yardıma güvenli erişim ve tüm rehinelerin serbest bırakılması artık hayati önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Schoof, "Bu (ateşkes), tek mümkün kalıcı çözüm olan iki devletli çözüme doğru atılacak ciddi bir adım olmalı." değerlendirmesinde bulunarak, bu çözümde Hamas'ın herhangi bir rolü olamayacağını savundu.

Hollanda'da geçici hükümetin Dışişleri Bakanı David van Weel de Trump'ın planını ve çabasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek şunları kaydetti:

"İsrail'in bu planı kabul etmesi önemli. Hollanda, uzun süredir her iki tarafın da destekleyeceği bir ateşkese çağrı yapıyor. Bu (ateşkes), rehinelerin serbest bırakılması, insani yardımların büyük ölçüde artırılması ve Orta Doğu'da kalıcı barış için kritik olmaya devam ediyor. Planın detaylarını görmeyi bekliyoruz. Hollanda, Gazze'deki savaşın sona ermesi için çabalarını sürdürecektir."

