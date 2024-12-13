Hollanda-Türkiye Dostluğunun 100. Yılı Ankara'da Coşkuyla Kutlandı

Hollanda-Türkiye Dostluğunun 100. Yılı

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye-Hollanda dostluğunun 100. yılı dolayısıyla etkileyici bir resepsiyon düzenledi. Etkinlik, Ankara'da lüks bir otelde gerçekleştirildi.

Önemli Davetliler Bir Araya Geldi

Resepsiyona; Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Türk Hollanda Dostluk Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Edip Aktaş ve çok sayıda davetli katıldı.

Bağların Gücü ve Desteğin Önemi

Bakan Yardımcısı Bozay, konuşmasında iki ülke arasında uzun yıllara dayanan derin bağların bulunduğunu vurguladı. Hollanda'nın, Türkiye Cumhuriyeti'ni tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Hollanda, son 100 yılda Türkiye için değerli bir müttefik ve vazgeçilmez bir ticaret ortağı olduğunu daha da kanıtladı" ifadelerini kullandı.

Bozay, ayrıca dostluğun zor zamanlarda sınandığını belirterek, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonrasında Hollanda'nın Türkiye'ye olan desteğini ön plana çıkardı.

Sadece Bir Dostluk Değil, Yakın Müttefiklik

Büyükelçi Wijnands, Türkiye genelinde 36 ilde düzenlenen 44 etkinlikle birlikte, Hollanda'da da birçok kutlama gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu iki ülkenin Dışişleri ve Kültür Bakanlıklarının yakın işbirliği içinde çalıştığının altını çizdi.

400 yılı aşkın süredir süregelen diplomatik ve ticari ilişkilerin önemine değinen Wijnands, "Biz sadece dost değiliz, aynı zamanda NATO içinde yakın müttefikiz. Bu durum, Avrupa'da daha da önemli hale geliyor" şeklinde konuştu.

Hollanda'nın Türkiye istatistiklerine göre, Türkiye'deki en büyük doğrudan yabancı yatırımcı olmasının gururunu taşıdığını belirten Wijnands, iki ülke arasında 19 Ağustos 1964’te imzalanan İş Gücü Anlaşması'nın da 60. yılının kutlandığını ifade etti.

Geçmişten Günümüze Güçlü İttifak

Büyükelçi Ünal, 100. yıl kutlamalarının yanı sıra geçmişten beri iki ülke arasındaki ittifak ve ticari ilişkilerin önemine vurgu yaptı. Dostluğun güçlenerek devam etmesi hedefleniyor.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye-Hollanda dostluğunun 100. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenledi. Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay (sağ 3) ve Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands da (sağda) katıldı.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye-Hollanda dostluğunun 100. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenledi. Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay (sağ 3) ve Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands da (sağda) katıldı.