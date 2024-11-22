Hollanda-Türkiye Dostluğunun 100. Yılı Ankara'da Kutlandı

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği, Hollanda-Türkiye dostluğunun 100. yılını kutlamak amacıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlik, Jean Monnet Burs Programı çerçevesinde düzenlendi ve birçok önemli ismin katılımıyla gerçekleşti.

Etkinliğe Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands gibi önemli isimlerin yanısıra, bursiyerler ve diğer davetliler katıldı.

Bakan Yardımcısı Bozay, programın açılışında yaptığı konuşmada, günümüzün "belirsizlikler" kavramıyla tanımlandığını; Jean Monnet Burs Programı'nın ise bu belirsizlikler arasında bir "fener" vazifesi gördüğünü söyledi. Ayrıca, Türkiye-AB ve Türkiye-Hollanda ilişkilerinin yönünü belirlemede önemli ipuçları sunduğunu vurguladı.

Bozay, eski Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi tarafından hazırlanan rapora da değinerek, Türkiye'nin AB içerisindeki potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Güçlü Dostluk ve Ortaklık

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Wijnands ise, Jean Monnet Burs Programı'nın AB ve Türkiye arasındaki işbirliğini güçlendiren temel unsurlardan biri olduğunu söyledi. Wijnands, iki ülke ilişkilerinin önemine dikkat çekerek, bu yıl iki ülke dostluğunun 100. yıl dönümünü kutladıklarını belirtti ve "Ortaklığımız ve dostluğumuz oldukça güçlü. Sadece NATO müttefiki değil, aynı zamanda önemli ticaret ortaklarıyız. Hollanda, Türkiye'deki birinci yabancı yatırımcıdır." dedi.

Büyükelçi Ossowski ise, Jean Monnet Burs Programı'nın genel olarak olumlu algılandığını ve Türkiye'de kullanılan fonların oldukça iyi değerlendirildiğini dile getirdi. Türkiye'de göreve başlamasının üzerinden iki ay geçtiğini belirten Ossowski, Türkiye'nin AB için çok önemli bir aktör olduğunu vurguladı.

Jean Monnet Burs Programı Hakkında

Jean Monnet Burs Programı, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik hedefi doğrultusunda, AB alanında uzmanlaşmış insan kaynağını kazandırmayı ve idari kapasitenin geliştirilmesini amaçlamaktadır. 1990 yılından bu yana uygulanan bu programdan şimdiye dek yaklaşık 3 bin kişi yararlanmıştır. Programın finansmanı, AB tarafından Türkiye'ye sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Jean Monnet Burs Programı kapsamında Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Hollanda-Türkiye dostluğunun 100. yılı kutlandı. Büyükelçilikte düzenlenen programa, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay (sol 3), Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski (sağ 2), Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands (sağ 3), bursiyer ve birçok davetli katıldı.

Jean Monnet Burs Programı kapsamında Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Hollanda-Türkiye dostluğunun 100. yılı kutlandı. Büyükelçilikte düzenlenen programa, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay (sol 3), Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski (sağ 2), Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands (sağ 3), bursiyer ve birçok davetli katıldı.